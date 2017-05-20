Мехико, 20 мая, 2017, 08:46 — ИА Регнум. Дипломат заявил, что в посольство РФ в Мексики поступает противоречивая информация о том, что именно произошло в Канкуне.

Толпа нападает на быка с копьями, серпами, бандерильями и др. вооружением

По неподтвержденным данным, толпа разъяренных мексиканцев окружила дом Макеева, который занимался тем, что записывал и выкладывал в интернет видеозаписи, на которых он оскорбляет проживающих в стране граждан.

По словам Болбота, есть данные что Макеев является психически нездоровым человеком. Консул рассказал, что про Макеева в России снимают передачу, в которой утверждается, что он психически болен.

«Там рассказывалось, как он нападает на россиян на родине, и что его принудительно лечили», — сказал консул.

По словам другого российского гражданина Александра Толмачева, который также проживает в Канкуне, Макеев сделал два выстрела в мексиканца, после чего толпа ворвалась в его дом и избила его. Макеев получил тяжелые ранения и был госпитализирован.

Толмачев отметил, что Макееву повезло, «что толпа не разорвала его прямо на месте».

В дело уже вмешались мексиканская федеральная полиция и МИД страны.