Москва, 20 мая, 2017, 08:38 — ИА Регнум. Гражданский муж умершей российской исполнительницы Жанны Фриске теле‑ и радиоведущий Дмитрий Шепелев собирается обжаловать приговор Перовского суда Москвы, который постановил взыскать с родственников Фриске 21,6 млн рублей, которые были собраны на её лечение. Об этом он сообщил журналистам сегодня, 20 мая.

Адвокат

Шепелев заявил, что с приговором суда не согласен и собирается обжаловать его, так как приговор затрагивает интересы Платона Шепелева — их с Жанной Фриске сына. При этом Шепелев выразил удовлетворение тем, что в деле «РусФонда», который собирал деньги на лечение Фриске, «поставлены точки над «i», и ни у кого больше нет сомнений в том, кто именно снял благотворительные средства со счета.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что собранные благотворительные средства за несколько недель до смерти Жанны были сняты со счета ее матерью Ольгой Фриске.

Телеведущий подчеркивает, что за несколько дней невозможно потратить эти деньги на лечение уже «безнадежно больного, умирающего человека». Как именно были потрачены эти средства Шепелев не знает. Он также отмечает, что суд пока никак не квалифицировал действия родственников Фриске, хотя сам Шепелев называет это «воровством».

Свое решение обжаловать приговор суда Шепелев объяснил тем, что он является законным представителем своего сына Платона, с которого также должна быть взыскана часть суммы, но, по его мнению, сын Фриске за это отвечать не должен. Сам Шеплев не состоял с Жанной Фриске в официальном браке.

«Я понимаю, насколько это дело важно для благотворительного движения в России и рад, что репутация благотворительного фонда «РусФонд» восстановлена. Но по-отцовски я негодую, потому что разменная монета в этой ужасной и стыдной истории — мой единственный сын, который получил после погибшей мамы долги и бесконечные пересуды. Я буду продолжать бороться за единственно важное для меня в этой ситуации — благополучие и спокойствие моего сына и, разумеется, буду обжаловать это решение суда», — сказано в заявлении Шепелева, распространенного в ряде СМИ.

Во время последнего заседания суда выяснилась ещё одна щепетильная подробность этого громкого дела. Оказалось, что стоимость наследства, оставшегося после смерти Жанны Фриске, составляет примерно 90 млн рублей.

Исполнительница оставила после себя квартиру в Шмитовском проезде, автомобиль Range Rover, половину загородного дома и участка в Истринском районе Московской области. Кроме того, на её счетах оказалась довольно крупная сумма денег — около $500 тыс. в иностранной валюте. То есть у Фриске было достаточна средств, но на её лечение средства почему-то собирал благотворительный фонд. Ответа на этот вопрос суд не дал, но указал, что наследства Фриске вполне хватит, чтобы расплатиться с «РусФондом»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2014 года «РусФонд» организовал сбор средств на лечение Жанны Фриске, у которой был диагностирован рак. Были собраны 25 млн рублей. Организация заявила, что родственники Фриске смогли отчитаться об израсходовании только 4,12 млн руб., однако отчета по еще 20 млн они не предоставили. Фриске умерла в июне 2015 года.