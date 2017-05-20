Токио, 20 мая, 2017, 08:08 — ИА Регнум. Хаяо Миядзаки решил отложить свою отставку и снять еще один полнометражный анимационный фильм, объявление об этом разместила на своем сайте 19 мая продюсерская компания Studio Ghibli.

Darekare.jp Хаяо Миядзаки

Студия сообщает, что 76-летний режиссер «нашел тему, которую стоит превратить в фильм». Однако Миядзаки добавил, что все-таки — это будет его последний фильм, поскольку он уже находится в преклонном возрасте. На сайте компании размещено объявление о вакансиях для работы над проектом.

Напомним, наиболее известными работами режиссера были фильмы «Принцесса Мононоке» и «Унесенные призраками». Эти картины получили международное признание, что позволило Миядзаки ему перейти с уровня Японии, где он был уже давно известен, к гораздо более широкой аудитории.

«Унесенные призраками» получили «Оскара» за лучший анимационный фильм 2003 года, это был первый подобный японский фильм, взявший эту награду. Также картина стала победительницей в премии «Золотой медведь» на Берлинском международном кинофестивале.

Хаяо Миядзаки начал свою карьеру в 1963 году, первый его полнометражный фильм «Замок Калиостро» вышел в 1979 году. В 1984 году он получил известность за картину «Навсикая из Долины ветров», получив статус культового режиссера.

В 2013 году было объявлено, что анимационный фильм «Ветер крепчает», представленный на Венецианском фестивале, будет его последней работой. Объявление тогда сделал Кодзи Хошино, партнер Миядзаки, основавший когда-то с ним студию Ghibli.