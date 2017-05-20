Челябинск, 20 мая, 2017, 07:41 — ИА Регнум. Разность взглядов на развитие библиотек в Челябинске продемонстрировали чиновники и общественники сегодня, 19 мая, на пресс-конференции в «АиФ-Челябинск» по теме, посвященной оптимизации библиотек в Челябинской области, приуроченной к Российскому дню библиотек. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Тара-Амингу Челябинская областная универсальная научная библиотека

Спикерами мероприятия стали заместитель министра культуры Челябинской области Ирина Анфалова-Шишкина, главный специалист управления культуры администрации Челябинска Валерия Карпенко, директор Центральной библиотеки имени А.С. Пушкина Светлана Анищенко, председатель регионального отделения общественной организации «Родительское всероссийское сопротивление» Екатерина Забачёва, координатор челябинского отделения общественного движения «Суть времени» Александр Забачёв.

Первой высказалась замминистра культуры региона, которая сообщила о тенденциях по сокращению библиотек в Челябинской области. За 2016 год, сказала Ирина Анфалова-Шишкина, в области было закрыто 14 библиотек. Главной причино закрытий стали аварийные состояния помещений учреждений. Чиновница сообщила данные о состоянии библиотечной системы и о том, что в регионе в последние годы идет оптимизация библиотек.

Чиновницей была обозначена смена формата работы культурных учреждений Челябинска. В работе будет сделана ставка на так называемый «интеллектуальный досуг». Поставлена задача — привлечение посетителей в библиотеки, для этого формат работы будет сдвинут в сторону обеспечения комфортного времяпрепровождения. Посетителей будут занимать различными досуговыми мероприятиями и акциями. Как ориентир, как пример, была приведена форма, реализованная при проведении библионочи.

Главный специалист управления культуры администрации Челябинска Валерия Карпенко сообщила, что в Челябинске на текущий момент действуют библиотеки разной формы собственности, что не запрещено законом. Работник управления культуры администрации Челябинска сказала, что у общественников также есть возможность открыть библиотеку какую они захотят. В отношении освободившегося помещения юношеского отдела библиотеки имени А.С. Пушкина, Карпенко заявила, что в управлении культуры администрации Челябинска есть планы по его использованию. Возможно произойдет расширение площади детской библиотеки имени Горького либо в его займет центр историко-культурного наследия, который в настоящее время располагается на втором этаже той же библиотеки имени А.С. Пушкина.

Представители общественных организаций высказали пожелание чиновникам о необходимости обсуждать с общественностью инициативы, связанные с реорганизацией социально значимых объектов, прежде, чем их реализовывать. Например, прежде чем переносить юношеский отдел в другое помещение и переформатировать его работу учредители библиотеки и администраторы ведомств должны были вынести вопрос на общественные слушания, о чем и просили общественники и читатели отдела.

Кроме этого, Екатерина Забачёва заявила, что новое помещение юношеского отдела, вопреки заявлениям администраторов и руководства библиотеки, оказалось меньшее по площади, чем ранее занимаемое.

В отношении нового формата работы библиотек, связанного с проведением различных массовых культурно-развлекательных мероприятий, высказался представитель общественного движения «Суть времени» Александр Забачёв. Он сказал, что предлагаемый новый принципы работы учреждений культуры напоминает карнавализацию нон-стоп, что совершенно далеко от книжного формата, и потому реформаторы допускают ошибку, перестраивая работу библиотек, чем сами себе готовят протестный электорат, привлекая посетителей на комфорт и развлечения.

Напомним, в марте 2017 года возник конфликт между руководством Центральной библиотеки имени А.С. Пушкина и управлением культуры администрации Челябинска с одной стороны и родителей читатели юношеского отдела библиотеки и общественников с другой. Юношеский отдел Вопрос был поставлен по освобождению помещения более 350 кв.м. Чиновники приняли решение о переезде юношеского отдела библиотеки в другое помещение. По словам бывших сотрудников отдела по работе с юношеством, подобные попытки высвободить помещение, были и ранее, и в 90-м, и в 98-м, и в 2012-м. Ранее отстоять отдел сотрудникам и читателям удавалась.

При этом общественники отмечают, что у них вызывает недоумение позиция коллектива библиотеки имени А.С. Пушкина во главе с директором Светланой Анищенко. У библиотеки забирают помещение, а они все как один поддерживают эту инициативу городской администрации и регионального минкульта, при которой библиотека лишится части помещений. Причём, такие как замдиректора библиотеки, которая отвечает за развитие учреждения, поддерживает инициативу яростно, отмечают общественники.

Суть реорганизации, подчеркивают, представители родительского движения, это смена классического библиотечного формата, с выдачей книг в рамках абонементной системына формат с открытым доступом к небольшому количеству книг и с существенным добавлением досугово-развлекательной части с целью привлечения посетителей в библиотеку. При этом, отмечают бывшие сотрудники, бывший юношеский отдел охватывал порядка 3500 читателей из них активных любителей книги, из разных районов города, было до сотни человек. На текущий момент отдел не работает уже более трех месяцев. Челябинскую библиотеку имени А.С. Пушкина продолжили посещать лишь несколько человек.

Отметим, на 1 января 2017 года в регионе насчитывалось 845 библиотек, из которых сельских — 574 единицы, городских — 163 и 104 детских библиотеки. Действуют в регионе и модельные сельские библиотеки, которых на текущий момент порядка 100.

За 2014, 2015 и 2016 годы в Челябинской области была закрыта 61 библиотека. В основном ликвидированы учреждения культуры в сельской местности и в малых городах. Главной причиной закрытия послужило недофинансирование учреждений. Из-за отсутствия средств помещения библиотек обветшали, работа в них была прекращена по предписанию пожарной службы по причине аварийного состояния.