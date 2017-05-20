Канны, Франция, 20 мая, 2017, 07:41 — ИА Регнум. На Каннском кинофестивале впервые был показан фильм Carne y Arena, снятый в формате виртуальной реальности, сообщило 19 мая The Telegraph.

Виртуальная реальность

Название фильма переводится как «Плоть и песок», у него также есть подзаголовок, который звучит как: «Фактически присутствующий, физически невидимый». Продолжительность фильма составляет 6,5 минут.

Режиссером картины стал мексиканец Алехандро Иньярриту, операторской работой занимался Алехандро Иньярриту. Этот фильм-инсталляция посвящен проблеме мигрантов, постоянно перебирающихся из Мексики в США.

Создатели фильма сделали все для того, чтобы зритель максимально был погружен в виртуальную реальность картины, даже пол в ангаре, где проходит показ, заполнен песком. Сам ангар размещен в городе Манделье-ла-Напуль, располагающемся в 20 минутах езды от Канн.

Автор статьи пишет, что когда в одном из эпизодов фильма военный вертолет приказывает персонажам сесть, многие зрители также садятся. Режиссер Алехандро Иньярриту говорит, что «большинство людей приседает, когда им приказывают сесть».

Напомним, ранее Алехандро Иньярриту и Эммануэлем Любецки вместе работали над такими проектами как «Бердмэн» и «Выживший». Иньярриту является первым мексиканским режиссером, который номинировался на «Оскар».