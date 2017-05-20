Вашингтон, 20 мая, 2017, 07:29 — ИА Регнум. Министерство обороны США назвало условия, при которых ВВС так называемой антитеррористической коалиции не будут наносить удары по сирийским правительственными силам и их союзникам. Соответствующее заявление сделал сегодня, 20 мая, председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфорд, сообщает Reuters.

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Он заявил, что новых ударов по сирийским правительственным силами не последует, если не будет создана угроза для американских войск в Сирии.

«Я обязался, что подобное не повторится вновь, если не будет угрозы нашим силам», — сказал Данфорд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ВВС США нанесли авиаудар по войсковой колонне правительственных в районе населенного пункта Ат-Танф вблизи иракской границы. Среди сирийских сил есть потери в живой силе и технике.

Пентагон заявил, что авиаудар был нанесен из-за того, что движение войсковой колонны якобы создало угрозу американским войскам и их союзникам из числа сирийской оппозиции, которые находятся в этом районе уже несколько месяцев.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США в очередной раз грубо нарушили суверенитет Сирии и совершили противозаконный акт.