США назвали условия, при которых удары по Сирии нанесены не будут
Вашингтон, 20 мая, 2017, 07:29 — ИА Регнум. Министерство обороны США назвало условия, при которых ВВС так называемой антитеррористической коалиции не будут наносить удары по сирийским правительственными силам и их союзникам. Соответствующее заявление сделал сегодня, 20 мая, председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфорд, сообщает Reuters.
Он заявил, что новых ударов по сирийским правительственным силами не последует, если не будет создана угроза для американских войск в Сирии.
«Я обязался, что подобное не повторится вновь, если не будет угрозы нашим силам», — сказал Данфорд.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, ВВС США нанесли авиаудар по войсковой колонне правительственных в районе населенного пункта Ат-Танф вблизи иракской границы. Среди сирийских сил есть потери в живой силе и технике.
Пентагон заявил, что авиаудар был нанесен из-за того, что движение войсковой колонны якобы создало угрозу американским войскам и их союзникам из числа сирийской оппозиции, которые находятся в этом районе уже несколько месяцев.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США в очередной раз грубо нарушили суверенитет Сирии и совершили противозаконный акт.