Вашингтон, 20 мая, 2017, 06:03 — ИА Регнум. Экс-директор ФБР Джемс Коми готов выступить на открытых слушаниях специального комитета Сенате США по разведке. Об этом сообщил сенатор Марк Уорнер в своём микроблоге в Twitter.

Lawrence Jackson Сенат США

«Председатель комитета Сената по разведке Ричард Бэрр и заместитель председателя Марк Уорнер сообщают, что бывший директор ФБР Джеймс Коми согласился выступить на открытых слушаниях комитета. Комитет назначит дату слушаний после Дня поминовения (29 мая)», — говорится в заявлении, опубликованном сенатором.

Сообщается, что комитет «рассчитывает получить от Коми свидетельства о его роли в расследовании о вмешательстве России в выборы США в 2016 году», а также «прояснить для американского народа недавние события, о которых широко сообщалось в СМИ».

Напомним, ранее на текущей неделе газета The New York Times сообщила, что Джемс Коми изложил в служебной записке содержание своей беседы с президентом США Дональдом Трампом, которая состоялась в феврале 2017 года, когда советник главы Белого дома Майкл Флинн подал в отставку из-за информации о его контактах с послом России Сергеем Кисляком.

По сведениям издания, из записки следует, что Трамп просил Коми «замять дело». В свою очередь директор ФБР воспринял действия главы государства как неправомерные и задокументировал содержание разговора. В администрации президента США опровергают данную информацию.

9 мая, напомним, Дональд Трамп принял решение об отставке Джеймса Коми с поста главы ФБР. Как заявлял пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, это решение глава государства принял на основании рекомендаций генерального прокурора США Джеффа Сешнса.

Между тем, в СМИ позднее появлялась информация, что президент был недоволен работой Коми в течение нескольких месяцев, а решающим поводом якобы послужил отказ последнего предоставить советникам главы Белого дома тезисы своего предстоящего выступления в Сенате, что было воспринято Трампом как нарушение субординации.

19 мая представитель Белого дома Шон Спайсер заявил, что экс-глава ФБР политизировал расследование по «вмешательству» Москвы в американские выборы и тем самым «создавал препятствия для диалога с Россией».