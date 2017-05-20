Вашингтон, 20 мая, 2017, 04:45 — ИА Регнум. Рейтинг президента США Дональда Трампа упал до рекордно низкого уровня за период с момента его инаугурации в январе 2017 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого агентством Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп

Согласно приведённым данным, на сегодняшний день деятельность главы Белого дома одобряют лишь 38% опрошенных, не одобряют — 56%. Ещё 6% респондентов не смогли дать однозначную оценку действия президента США.

Авторы исследования отмечают в том числе и снижение поддержки Дональда Трампа среди сторонников Республиканской партии. Согласно опросу, 23% таковых не одобряют действия главы государства.

Такие результаты опроса, проводившегося в период с 12 по 16 мая, авторы связывают с рядом скандальных публикаций в СМИ, сведения из которых компрометируют главу Белого дома и в случае их подтверждения даже могут послужить основанием для его импичмента.

Напомним, 15 мая газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Дональд Трамп на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым раскрыл секретную информацию о террористах в Сирии, тем самым поставив под угрозы источник Вашингтона.

Позднее газета The New York Times выступила с публикацией о том, что президент США якобы просил главу ФБР Джеймса Коми до его увольнения «замять» дело в отношении своего бывшего помощника по национальной безопасности Майкла Флинна.

В Белом доме выступили с опровержением этих данным.