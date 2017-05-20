Вашингтон, 20 мая, 2017, 04:10 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Каллисты Гингрич на должность американского посла в Ватикане, сообщает пресс-служба Белого дома.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Фигуры

Каллиста Гингрич является супругой бывшего спикера Палаты представителей Ньюта Гингрича, который известен как сторонник действующего президента США.

Кандидат в послы руководит консалтинговой компанией, а также является автором книг для детей. Известно также, что Каллиста Гингрич побудила своего супруга принять католичество и смогла добиться аннулирования церковью предыдущего брака конгрессмена.

Напомним, на 24 мая запланирована встреча в Ватикане папы Римского Франциска с главой Белого дома.

Ранее глава католической церкви сообщил, что настроен на искренний разговор с Дональдом Трампом и не спешит судить о его взглядах, не выслушав оппонента. Отметим, что мнения папы Римского расходятся с позицией президента США по ряду тем, в том числе по вопросам миграции и изменения климата.