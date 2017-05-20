Мехико, 20 мая, 2017, 03:46 — ИА Регнум. Мексиканский боксёр Давид Санчес, бывший чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), погиб в результате автомобильной аварии, сообщает портал BoxingScene.

Боксерские перчатки

Трагедия произошла в родном городе спортсмена — Соноре. В автомобилей вместе с боксёром находился его брат Джонатан Санчес, который также погиб.

25-летний Давид Санчес выступал во втором наилегчайшем весе — до 52,163 кг. С января 2014 года по сентябрь 2015 года был обладателем «временного» титула чемпиона по версии WBA, который затем уступил Луису Консепсьону.

Позднее боксёр перешёл в легчайший вес — до 53,525 кг. В этой категории он успел провести четыре поединка.

В последний раз Давид Санчес входил на ринг в апреле 2017 года, одержав победу над Викториано Нуньесом.

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