Вашингтон, 20 мая, 2017, 03:28 — ИА Регнум. В США два истребителя F-22 сопровождали полёт пассажирского авиалайнера из-за произошедшего на его борту нарушения правил безопасности, передаёт Hawaii News Now.

Theaviationist.com F-22 Raptor

Инцидент случился на самолёте авиакомпании American Airlines, совершавшем рейс из Лос-Анджелеса в Гонолулу. Во время полёта один из пассажиров попытался прорваться в кабину пилотов.

После сообщения о произошедшем Тихоокеанское командование ВС США приняло решение поднять два истребителей с аэродрома на Гавайях, которые сопроводили авиалайнер до пункта назначения.

Самолёт благополучно приземлился в международном аэропорту Гонолулу, после чего нарушитель был задержан. Сообщается, что речь идёт о гражданине турецкого происхождения, других подробностей о его личности не приводится.

На странице Министерства внутренней безопасности США в Twitter подтвердили данную информацию, сообщив, что руководитель ведомства был осведомлён о ситуации.

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