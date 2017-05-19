Москва, 20 мая, 2017, 02:33 — ИА Регнум. Телеведущий Дмитрий Шепелев намерен обжаловать решение суда, который обязал родственников певицы Жанны Фриске вернуть благотворительной организации «Русфонд» 21,6 млн рублей, собранных на лечение певицы, передаёт ТАСС.

(сс) liz west Деньги зло

Как отметил Шепелев, в суде было доказано, что собранные благотворительные средства были сняты со счёта матерью певицы Ольгой Фриске. Телеведущий подчеркнул, что ни он сам, ни его сын Платон Шепелев к исчезнувшим деньгам не имели никакого отношения.

«Я рад, что в деле «Русфонда» были поставлены точки над «и» и более ни у кого нет сомнений в том, кто снял благотворительные деньги, — заявил он. — Ни я, ни мой сын, разумеется, к этим деньгам не прикасались, потому что не имели доступа к благотворительным счетам».

Как передавало ИА REGNUM, 19 мая Перовский суд Москвы удовлетворил иск «Русфонда», постановив «взыскать солидарно» с родителей Жанны Фриске, а также её несовершеннолетнего сына Платона 21,633 млн в пользу благотворительной организации.

Ранее «Русфонд» подал иск в суд по поводу собранных в 2014 году средств на лечение Жанны Фриске. По его данным, на счёт певицы из фонда поступило более 25 млн рублей, тогда как отчитались родственники артистки лишь за 4,12 млн. Жанна Фриске скончалась от онкологического заболевания в июне 2015 года.