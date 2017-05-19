В Курске 12 человек пострадали из-за выезда «маршрутки» на красный свет
Курск, 20 мая, 2017, 01:59 — ИА Регнум. В результате ДТП с участием маршрутного такси и двух легковых автомобилей в Курске пострадали 12 человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.
Авария произошла 19 мая на пересечении улиц Ленина и Челюскинцев. Столкнулись микроавтобус Hyundai и автомобили ВАЗ-2110 и BMW 12.
По предварительным данным, ДТП произошло по вине водителя «маршрутки», который выехал на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора.
Сообщается, что в результате аварии пострадали в том числе двое детей. У некоторых из пострадавших диагностированы переломы.
По факту произошедшего проводится проверка. Установлено, что водители всех трёх транспортных средств были трезвы.
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