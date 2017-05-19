Курск, 20 мая, 2017, 01:59 — ИА Регнум. В результате ДТП с участием маршрутного такси и двух легковых автомобилей в Курске пострадали 12 человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Борис Кустодиев. Извозчик (Лихач). 1920

Авария произошла 19 мая на пересечении улиц Ленина и Челюскинцев. Столкнулись микроавтобус Hyundai и автомобили ВАЗ-2110 и BMW 12.

По предварительным данным, ДТП произошло по вине водителя «маршрутки», который выехал на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора.

Сообщается, что в результате аварии пострадали в том числе двое детей. У некоторых из пострадавших диагностированы переломы.

По факту произошедшего проводится проверка. Установлено, что водители всех трёх транспортных средств были трезвы.

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