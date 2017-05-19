Каракас, 20 мая, 2017, 01:45 — ИА Регнум. Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал американского лидера Дональда Трампа прекратить вмешательства во внутренние дела республики, передаёт агентство Reuters.

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«Убери отсюда свои руки, Дональд Трамп, иди домой, довольно интервенционизма, Венесуэла себя уважает», — заявил Николас Мадуро.

Ранее на неделе глава Белого дома заявил, что Вашингтон намерен вместе со странами Западного полушария работать над улучшением ситуации в Венесуэле.

«Стабильная и мирная Венесуэла — в интересах всего полушария. Америка стоит вместе со всеми людьми в этом полушарии, которые хотят быть свободными», — заявил Донаьлд Трамп на встрече с президентом Колумбии Хуаном Мануэлем Сантосом.

18 мая стало известно, что Минфин США внёс в санкционный список председателя и семерых членов Верховного суда Венесуэлы