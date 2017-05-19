Мадуро призвал Трампа «убрать руки» от Венесуэлы
Каракас, 20 мая, 2017, 01:45 — ИА Регнум. Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал американского лидера Дональда Трампа прекратить вмешательства во внутренние дела республики, передаёт агентство Reuters.
«Убери отсюда свои руки, Дональд Трамп, иди домой, довольно интервенционизма, Венесуэла себя уважает», — заявил Николас Мадуро.
Ранее на неделе глава Белого дома заявил, что Вашингтон намерен вместе со странами Западного полушария работать над улучшением ситуации в Венесуэле.
«Стабильная и мирная Венесуэла — в интересах всего полушария. Америка стоит вместе со всеми людьми в этом полушарии, которые хотят быть свободными», — заявил Донаьлд Трамп на встрече с президентом Колумбии Хуаном Мануэлем Сантосом.
18 мая стало известно, что Минфин США внёс в санкционный список председателя и семерых членов Верховного суда Венесуэлы