Дамаск, 19 мая, 2017, 23:46 — ИА Регнум. Целью воздушных ударов по подразделениям сторонников Дамаска, совершенных в минувший четверг, было желание отвлечь внимание всех от реальных попыток США установить свой контроль над юго-восточной сирийской границей, где проходят важнейшие для Ирана пути снабжения своих войск в Сирии техникой, боеприпасами и продовольствием. Трамп решил представить эту намеренную бомбардировку «побочным ущербом» от атак на подразделения сил ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Так считает обозреватель газеты Роберт Фиск.

PACAF Пилоты ВВС США

«Сложно представить нечаянным уничтожение четырех танков (американцы заявили об одном) и зенитного комплекса «Шилка» — это слишком большие потери для удара по ошибке. Здесь просматривается явное намерение американцев провести разведку боем, насколько верные Дамаску подразделения иранских и иракских-шиитских боевиков готовы противостоять войскам СШ, — размышляет автор. — По всей видимости, нас ждет отчаянная схватка за сирийско-иранский приграничный город Аль-Танф, который может оказаться ключевым пунктом для правительства Асада в борьбе за восстановление своей национальной территории, сохранение открытой границы с Ираком и в более широком смысле — с Ираном».