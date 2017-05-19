София, 19 мая, 2017, 23:33 — ИА Регнум. В Софии неизвестные осквернили установленный в начале мая памятник 40-му президенту США Рональду Рейгану, передаёт издание «24 часа».

Btvnovinite.bg Бюст Рональда Рейгана в Южном парке в Софии

Открытый в одном из крупнейших парков болгарской столицы монумент облили краской и монтажной пеной, а голову Рейгана на постаменте замотали красной тряпкой. Изображения осквернённого памятника 18 мая появились в соцсетях, а сегодня коммунальные службы Софии взялись за его очистку.

Располагает ли МВД Болгарии какими-либо данными о вандалах, не сообщается. В СМИ отмечают, что к произошедшему, вероятнее всего, причастны активисты левых движений.

Отметим, что монумент становится объектом нападения уже во второй раз. Незадолго до официального открытия памятника в сети распространились фотографии бюста Рейгана с красной краской у рта.

Памятник президенту США (1981−1989) Рональду Рейгану был открыт в Софии 10 мая. Бронзовый бюст на каменном постаменте появился на одноимённой аллее имени Рональда Рейгана в Южном парке, чтобы, как было заявлено, напоминать болгарам о ценности свободы. Торжественная церемония открытия монумента прошла при участии посла США в Болгарии Эрика Рубина.

«Во времена, когда многие уже не верили в возможность восстановления свободы и демократии в Восточной Европе, президент Рейган настаивал на том, что это не только возможно, но и неизбежно. Президент Рейган видел недостатки коммунистической системы с её однопартийной диктаторской властью. Он верил, что народы, управляемые этой системой, желают и заслуживают лучшего», — отметил, в частности, на церемонии американский дипломат.