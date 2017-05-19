Уфа, 19 мая, 2017, 23:06 — ИА Регнум. В Башкирии формирование городских агломераций становится одним из главных направлений совершенствования территориального развития региона. Как считают опрошенные ИА REGNUM эксперты, крупные города республики притягивают интеллектуальный и финансовый капиталы и с каждым годом «сила притяжения» будет усиливаться. Кроме этого, одним из направлений развития принято считать развитие моногородов и территорий опережающего развития» (ТОР).

Александра Майер ИА REGNUM 1 сентября в селе Башкирии: дети ездят за 12 километров, школа ждёт

Почему это важно

Как отметил представитель Агентства стратегических инициатив в Башкирии Рустем Ахунов, с позиции аспектов экономической безопасности вопросы территориального планирования страны с огромной территорией действительно выходят на первый план. «Актуализация положений территориального планирования в Стратегии экономической безопасности России вызвана влиянием современных геополитических факторов. В этой связи регионы Дальнего Востока, Восточной Сибири, Крыма, Северного Кавказа, Калининградской области выступают объектами повышенного внимания властей и проведения региональной политики, — подчеркнул эксперт. — В целом следует выделить три ключевых направления региональной политики: выравнивание субъектов Федерации, поддержка регионов, имеющих геополитическое значение, стимулирование территориальных точек роста».

В условиях ограниченности финансовых ресурсов, как федеральных, так и региональных, реализация всех трех направлений представляется чрезвычайно сложной задачей. В этой связи, поддержка сильных регионов промышленной и аграрной специализации, как территориальных точек роста, наряду со стимулированием проектов межрегиональной кооперации, по сравнению с выше обозначенными приоритетами региональной политики (выравниванием уровней социально-экономического развития субъектов РФ, поддержкой геополитически важных регионов) не должна уступать в значимости и уходить на задний план. Это направление территориальной политики — задел будущего экономического роста, что, в свою очередь, также является целью Стратегии экономической безопасности.

ИА REGNUM Стога сена

Агломерации: от деревни к городу

Как считает экономист Константин Кузьминых, отток сельчан Башкирии в города предсказуем. «В республике 40% населения живут в сельской местности, когда по России в среднем этот показатель равен 27%», — отметил эксперт.

Концентрация населения в крупных агломерациях может стать конкурентным преимуществом Башкирии при условии гармоничного территориального городского развития на основе расширения границ, совершенствования управления и инфраструктуры, формирования интеллектуального и эмоционального капиталов населения, улучшения безопасности и экологии, а также создания более комфортной городской среды.

«Бизнес привлекательность для инвесторов в агломерации выше, так как территория более устойчива к кризисам, постоянный широкий спектр предложений на рынке труда и комфортность жизнедеятельности», — полагает экономист. По мировым прогнозам доля городского населения к 2050 году увеличится до 75%, что говорит об устойчивой тенденции укрупнения городов до агломераций.

Кроме внутренних точек роста самих агломераций, считает Кузьминых, решающую роль в развитии этих территорий «сыграют активно-результативная Башкирия и щедрая Россия». Важно учесть, что конкуренцию за долю в федеральных проектах и грантах никто не отменял. «Весенняя ласточка» принесла 1 млрд рублей из федерального бюджета плюс Башкирия выделяет из своего бюджета 951 млн рублей и Уфа — 49 миллионов на ремонт автомобильных дорог дорожной сети Уфимской агломерации согласно участию республики в приоритетном федеральном проекте «Безопасные и качественные дороги», рассчитанном до 2025 года. «Надеемся, что это только начало гармоничного воплощения будущей стратегии современного развития республиканских агломераций», — заключил собеседник агентства.

Уфимская, Южная, далее?

Одна городская агломерация фактически уже существует, это так называемая «Большая Уфа», или «Уфимская агломерация». «Уфа наряду с Уфимским, Благовещенским, Иглинским, Кармаскалинским, Кушнаренковским и Чишминским районами образует крупнейшую Уфимскую агломерацию численностью населения почти в 1,4 млн человек, — отметили в экспертном сообществе LogoMarkt. — Столица Башкирии с муниципалитетами-спутниками представляет почти 34% населения Башкирии. Доля города в объеме отгруженной продукции региона — 52,3%, в инвестициях — 38,3%». Болевыми точками Уфимской агломерации называют транспортные проблемы, а также разделение на успешный «центр» и непривлекательные «спальные районы».

Можно уже говорить о закладке Южной агломерации. В 2014 году Башкирия была включена в число 14 пилотных проектов развития агломераций в России. Ишимбай, Салават и Стерлитамак образуют Южно-Башкортостанскую агломерацию, которая будет функционировать как полицентрическое территориальное образование индустриальной направленности с тремя городскими ядрами (Стерлитамак — 277 тыс. жителей; Салават — 155 тыс.; Ишимбай — 66 тыс. жителей) и одним сельскохозяйственным (Стерлитамакский район — 41 тыс. человек). Общая площадь агломерации составляет 5 тыс. кв. км, население — 563 тыс. человек. В перспективах кластера Южно-Башкортостанской агломерации — формирование одного из центров нефтехимии России.

Ведутся разговоры о создании Нефтекамской и Туймазинско-Октябрьской агломераций.

ТОРы и разговоры

Политолог Дмитрий Казанцев подчеркнул важность развития малых территорий в регионах. «Так в республике еще в марте 2016 года два города защитили в Фонде развития моногородов проекты для включения в перечень ТОРов (территории опережающего социально-экономического развития) — Кумертау и Белебей, — напомнил эксперт. — Например, в Кумертау на сегодняшний день одобрены и зарегистрированы уже три крупных инвестора, которые запланировали построить в муниципалитетах промышленные предприятия общей стоимостью более 6 млрд. рублей, а в Белебее — 8 млрд. рублей».

По словам Дмитрия Казанцева, в 2017 году заявки на внесение в перечень ТОРов могут подать еще четыре моногорода Башкирии. Среди них Белорецк, градообразующим предприятием которого является Белорецкий металлургический комбинат группы «Мечел», Нефтекамск (НефАЗ группы КамАЗ), Благовещенск («Полиэф» — СИБУР) и Учалы (Учалинский ГОК группы УГМК). Важно отметить, что некоторые из названных муниципальных образований ранее были либо аутсайдерами, либо середнячками со стабильной социально-экономической ситуацией, но без серьезного инвестиционного роста.

Сократят ли муниципальные районы

Еще одним из направлений развития территориального планирования в Башкирии с некоторой опаской видят в сокращении муниципальных районов, которых в регионе 54. Подобные предложения возникают уже давно, их преподносят с большой осторожностью, чаще всего они сопровождаются явным недовольством.

Сторонники сокращения числа муниципальных районов утверждают, что экономическое обоснование такого подхода есть. В республике имеются очень разновесные муниципалитеты, и, безусловно, определенный экономический эффект от такого преобразования мог бы быть.

Общественный деятель Азамат Галин принимает такие предложения в штыки: «Это создает проблемы для местных жителей, им приходится получать госуслуги за десятки километров! Да, это дает сокращение расходов на содержание аппарата чиновников на местах, но придётся увеличивать аппарат на месте его размещения, например, в Уфе».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, совершенствование системы территориального планирования — одно из положений стратегии экономической безопасности РФ до 2030 года, которую президент РФ Владимир Путин утвердил 13 мая. В документе определяются вызовы и угрозы экономике, а также цели, основные направления и задачи государственной политики в сфере обеспечения безопасности. В качестве основных целей политики по обеспечению экономической безопасности стратегия называет повышение устойчивости экономики к воздействию внешних и внутренних факторов и угроз, обеспечение экономического роста и поддержание научно-технического потенциала.