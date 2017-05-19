Вашингтон, 19 мая, 2017, 23:10 — ИА Регнум. Опрос общественного мнения показал, что поддержка президента США Дональда Трампа достигла наименьшего уровня с момента его инаугурации, 19 мая сообщает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM

Опрос, проводившийся Reuters с 14 по18 мая, показал, что 38% граждан поддерживают политику Трампа, в то время как 56% высказались негативно. Еще 6% респондентов заявили, что они испытывают «смешанные чувства».

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Среди республиканцев 23% высказались против политики Трампа, хотя в аналогичном опросе на прошлой неделе президента не поддержали 16%.

Снижение поддержки со стороны республиканцев, по-видимому, является основной причиной того, что общий рейтинг Трампа сейчас находится на самом низком уровне с тех пор, как он вступил в должность.

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Напомним, опрос Reuters проводился в онлайн-режиме на английском языке на всей территории Соединенных Штатов. В опросе принял участие 1 тыс. 971 респондент, включая 721 республиканца и 795 демократов.