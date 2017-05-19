Москва, 19 мая, 2017, 23:00 — ИА Регнум. Массовые сбои и нарушения связи в сети «МегаФон» были вызваны техническим сбоем в системах обработки баз данных абонентов, сообщил журналистам директор по связям с общественностью «МегаФона» Пётр Лидов.

A.Savin Офис продаж и обслуживания ОАО «МегаФон»

По словам Лидова, нарушения телефонной связи стало следствием технической неисправности, произошедшей из-за сбоя в программном обеспечении компании.

Представитель компании указал, что на 21:44 мск полностью восстановлена телефонная связь во всех районах, где отмечались проблемы.

Пётр Лидов поблагодарил абонентов «МегаФона» за понимание и терпеливое отношение к технической ситуации и от лица компании принёс им извинения за доставленные неудобства.

Как сообщало ИА REGNUM, днём 19 мая абоненты оператора мобильной связи «МегаФон» сообщали о массовых сбоях телефонной связи.