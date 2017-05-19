Сочи, Краснодарский край, 19 мая, 2017, 22:46 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин обсудил с председателем правительства России Дмитрием Медведевым план развития страны до 2025 года. Об этом сегодня, 19 мая, сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Рабочая встреча Владимира Путина с Дмитрием Медведевым

Рабочая встреча президента с главой правительства состоялась в Сочи (Краснодарский край). Путин напомнил, что просил правительство подготовить план развития экономики страны.

«Я просил правительство подготовить план развития экономики, определения перспективных направлений развития, средств на достижение этих целей на период 2017—2025 годы», — сказал российский лидер.

Путин пояснил, что имеет в виду не только внутриполитические планы и повестку дня, но и известные установки, которые должны быть выполнены до 2020 года и которые подверглись корректировке. «Да и 20-й год уже не за горами», — отметил президент.

«Вне зависимости ни от каких персоналий, вне зависимости даже от внутриполитического графика страна должна иметь ясный и понятный план развития экономики и социальной сферы», — подчеркнул российский лидер.

Президент отметил, что над этим планом трудятся экспертные группы, но работа, которая была проведена правительством, должна быть в основе всех сделанных предложений.

Медведев ответил, что в соответствии с поручением Путина правительство подготовило комплексный план по развитию России до 2025 года.

«Это общие подходы к тому, как может развиваться наша экономика и социальная сфера в период с 2017 по 2025 год», — сказал глава правительства.

Он подчеркнул, что в период с 2019 по 2020 год страна должна выйти на темпы роста экономики на уровне среднемировых и выше среднемировых. Это даст возможность быстрее развиваться и решать основные социальные задачи, убежден глава правительства.

«На это нацелен сам план. Он включает в себя достаточно много различных предложений», — сказал Медведев.

Глава правительства отметил, что все эти предложения нужно детально обсудить с экспертным сообществом.

«Мы с ними находимся в прямом контакте, обсуждаем разные предложения», — заверил Путина Медведев.

Путин, в свою очередь, предложил обсудить идеи правительства, а затем по готовности — и разработки экспертов, уже принять окончательный вариант.

«Мы тоже внимательно все посмотрим и сделаем выводы о том, что наиболее перспективно, интересно и наиболее целесообразно с точки зрения использования, применения для достижения максимального эффекта», — подытожил президент.