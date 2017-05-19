Пентагон представил новую тактику борьбы с ИГ*
Вашингтон, 19 мая, 2017, 22:39 — ИА Регнум. Министр обороны США Джеймс Мэттис на брифинге рассказал журналистам о новой американской тактике борьбы с боевиками «ИГ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
По словам Джеймса Мэттиса, раньше военные коалиции и США просто «выдавливали» отряды террористов с захваченных ими территорий. Новая тактика заключается в том, что теперь американские военные будут тратить определенное время на окружение боевиков, чтобы они не смогли вернуться «в Куала-Лумпур, в Париж, в Детройт» и создать там новую стратегическую угрозу.
Стоит отметить, что Мэттис в ходе брифинга сообщил, что рекомендации военным США по тактике действий в Афганистане будут опубликованы в скором времени.
Ранее представители Пентагона рассказали сотрудникам СМИ о поручении, поступившем от президента США Дональда Трампа и содержащем требования по активизации борьбы с террористами «ИГ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).