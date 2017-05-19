* ИГ — запрещённая в России организация

Вашингтон, 19 мая, 2017, 22:39 — ИА Регнум. Министр обороны США Джеймс Мэттис на брифинге рассказал журналистам о новой американской тактике борьбы с боевиками «ИГ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

tpsdave Пентагон

По словам Джеймса Мэттиса, раньше военные коалиции и США просто «выдавливали» отряды террористов с захваченных ими территорий. Новая тактика заключается в том, что теперь американские военные будут тратить определенное время на окружение боевиков, чтобы они не смогли вернуться «в Куала-Лумпур, в Париж, в Детройт» и создать там новую стратегическую угрозу.

Стоит отметить, что Мэттис в ходе брифинга сообщил, что рекомендации военным США по тактике действий в Афганистане будут опубликованы в скором времени.

Ранее представители Пентагона рассказали сотрудникам СМИ о поручении, поступившем от президента США Дональда Трампа и содержащем требования по активизации борьбы с террористами «ИГ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).