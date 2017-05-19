Киев, 19 мая, 2017, 22:31 — ИА Регнум. 18 мая в Донбассе противоборствующие стороны продолжали использовать артиллерию, танки, минометы различного калибра, вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие. Напряженная обстановка сохраняется под Донецком, на Горловском и Приморском направлениях. Об этом сегодня, 19 мая, заявляют спикер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин и спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО, полковник ВСУ Андрей Лысенко, передает ИА REGNUM.

U.S. Army Europe ВСУ

Как сообщает пресс-служба Совмина ДНР, заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Басурин заявил, что 18 мая подразделения ВСУ 36 раз нарушили режим прекращения огня (17 мая было зафиксировано 45 обстрелов — ИА REGNUM ), обстреляв позиции ДНР по всей линии фронта.

«Всего за прошедшую неделю противник 324 раза нарушил режим прекращения огня и выпустил по территории республики из запрещенного Минскими договоренностями вооружения 2146 мин, танковых, артиллерийских и реактивных снарядов. Огневому воздействию со стороны ВСУ подвергся 31 населенный пункт республики: Гольмовский, Зайцево, Горловка, Михайловка, Доломитное, Верхнеторецкое, Озеряновка, Широкая Балка, Сигнальное, Железная Балка, Крутая Балка, Жабичево, Ясиноватая, Васильевка, Яковлевка, Минеральное, Спартак, Луганское, Ясное, Докучаевск, Заиченко, Набережное, Сосновское, Коминтерново, Николаевка, Ленинское, Октябрь, Дзержинское, Саханка, район аэропорта, Петровский и Кировский районы Донецка, в которых получили повреждения 67 домов», — уточнил Басурин.

В ВС ДНР подтвердили гибель двоих бойцов ДНР и ранение пятерых.

«Потери среди военнослужащих ВС ДНР составили двое погибших и пятеро раненых. Украинская сторона продолжает обстреливать мирные кварталы нашей республики. Всего за прошедшую неделю в результате обстрелов со стороны Украины двое мирных жителей погибли и шестеро получили ранения», — добавил Басурин.

Он сообщил, что украинские войска продолжают обстреливать инфраструктуру ДНР.

«В течение минувшей недели противником неоднократно велись целенаправленные обстрелы линий электропередачи, в результате чего жители населенных пунктов Гольмовский, Красный Партизан, Докучаевск, Коминтерново, Заиченко, Ленинское, Саханка, Дзержинское оставались без света. К тому же, продолжаются обстрелы объектов водоснабжения, среди которых Донецкая фильтровальная станция. Так, из-за огня украинских силовиков работники станции были вынуждены проводить рабочую смену в убежище. А также водонасосная станция в Тельманово, нарушение электропитания которой оставило без питьевой воды весь Тельмановский район. Дабы скрыть свою преступную деятельность, украинские силовики предпринимают попытки информационной блокады территории республики. Свидетельством чего является прицельный артиллерийский удар по телевизионной станции Тельманово. Вывод из строя данного объекта является выполнением программы СНБО Украины по блокированию альтернативных источников информации, которые доводят жителям подконтрольных Киеву территорий реальную картину событий в Донбассе», — считает Басурин.

По его словам, командование ВСУ зарабатывает на семьях погибших украинских солдат, предлагая родным погибших за деньги раскрыть информацию о месте их захоронения.

«По имеющейся у нас информации, к командованию 72 омбр обратилась сестра одного из военнослужащих, которого мы ранее указывали в списке без вести пропавших и скрытно захороненных под Красногоровкой, с просьбой указать точное место погребения. Командир бригады отказался помогать, всячески отрицая сам факт захоронения. Но неравнодушные из штаба этой же части предложили оказать содействие в решении данной проблемы за соответствующее материальное вознаграждение в размере 10 000 гривен. Командование ВСУ устроило бизнес на жизнях своих героев. Так, в штабе 72 омбр тарифы колеблются от 5 до 15 тысяч гривен, в 36 обр МП — до 10 тысяч, а в самом обеспеченном «Азове» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — от 20 тысяч гривен. Показушная борьба с коррупцией военной прокуратуры Украины не приносит результатов, а назначение нового военного прокурора зоны АТО не изменит эту ситуацию в лучшую сторону», — рассказал Басурин.

Он проинформировал, что Украина продолжает перемещать на передовую тяжелые вооружения. Отсутствие тяжелого вооружения в местах хранения ежедневно фиксируется в отчетах Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

«Всего за прошедшую неделю представители миссии ОБСЕ отметили отсутствие 73 единиц тяжелого вооружения ВСУ: восемь 152-мм гаубиц «Акация», семь 152-мм гаубиц «Гиацинт-Б», двадцать пять 152-мм гаубиц «Мста-Б», четыре 122-мм РСЗО «Град», одна 122-мм САУ «Гвоздика», шесть 100-мм противотанковых пушек «Рапира», восемь 85-мм пушек «Д-44» и четырнадцать танков», — подчеркнул он.

Басурин также отметил, что военное руководство Украины для выполнения самых грязных задач (поиск неугодных как в населенных пунктах, так и в воинских частях ВСУ) привлекает военнослужащих из полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«А провокационные обстрелы по Авдеевке наносят выходцы из «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые сейчас составляют расчеты 55 оабр. Националистическая подоплека выполняемых задач активно насаждается командованием соединений и воинских частей и всячески поощряется карьерным ростом и материальным вознаграждением военнослужащих», — подытожил Басурин.

При этом за прошедшую неделю аппарат уполномоченного по правам человека в ДНР зарегистрировал три случая пленения сторонников ДНР.

«На текущей неделе в аппарат уполномоченного по правам человека в Донецкой Народной Республике поступило три заявления о взятии в плен», — отметилив пресс-службе.

Поясняется, что 11 октября 2016 года в Артемовске была арестована женщина 1985 года рождения, в январе 2017 года в Красном Лимане был арестован мужчина 1981 года, еще один 1947 года рождения был арестован сотрудниками СБУ в городе Дзержинск 17 августа 2016 года.

Отметим, что по состоянию на 19 мая 2017 года украинской стороной удерживается 776 человек, в том числе: 473 человека, нахождение которых на украинской территории подтверждено; 295 человек, информация по которым отсутствует или уточняется украинской стороной; восемь человек, по которым запрос украинской стороне подан впервые. Кроме того, по актуальным данным, в списке лиц пропавших без вести числится 450 человек.

Спикер Народной милиции ЛНР Марочко отметил, что за минувшую неделю киевские силовики 32 раза нарушили режим прекращения огня, выпустив по позициям ЛНР почти 950 боеприпасов.

«За прошедшие сутки противник два раза нарушил режим прекращения огня. Обстрелу подверглись позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Калиново и Калиновка. При обстрелах ВСУ применяли минометы калибром 82-мм и стрелковое оружие. Всего по территории республики было выпущено 36 мин и снарядов. За минувшую неделю украинские силовики 32 раза нарушили режим прекращения огня. Огонь велся из всех видов вооружения, в том числе, применялись запрещенные Минскими договоренностями минометы, БМП, зенитные установки, АГС, ПТУР и стрелковое оружие», — уточнил Марочко.

Марочко сообщил, что бойцы ЛНР в районе Сокольников обнаружили тайник с оружием и боеприпасами, оборудованный бойцами украинских подразделений Сил специальных операций (ССО) ВСУ. Он не исключил, что ССО готовят диверсии на объектах инфраструктуры ЛНР с использованием самодельных взрывных устройств и штатных средств поражения.

«На текущей неделе подразделениями Народной милиции в результате проведения разведывательно-поисковых мероприятий в непосредственной близости от линии соприкосновения в районе населенного пункта Сокольники был обнаружен схрон оружия и боеприпасов, оборудованный украинскими военнослужащими сил специальных операций. В схроне было обнаружено несколько ручных огнеметов, противотанковых мин, ручные гранаты РГД-5, выстрелы к подствольному гранатомету, а также более четырех тысяч патронов калибра 5,45 и 7,62 миллиметра. Предполагаем, что найденное в тайнике оружие планировалось использовать для проведения очередных диверсий на территории ЛНР», — сказал Марочко.

По его словам, за минувшую неделю наблюдатели СММ ОБСЕ выявили отсутствие в местах хранения 118 единиц техники и вооружений ВСУ.

«На этой неделе в отчетах миссии ОБСЕ зафиксировано отсутствие в местах хранения техники ВСУ следующего вооружения: РСЗО БМ-21 «Град» — 15 единиц; 152-мм САУ «Акация» — 10 единиц; 122-мм самоходных гаубиц «Гвоздика» — 12 единиц; 122-мм буксируемых гаубиц Д-30 — восьми единиц; 120-мм минометов — 25 единиц; 100-мм противотанковых пушек МТ-12 «Рапира» — 12 единиц; танков Т-64 и Т-72 — 36 единиц. Мы уверены, что именно из этого вооружения подразделения ВСУ регулярно обстреливают территорию ЛНР», — подытожил Марочко.

В то же время пресс-служба МГБ ЛНР проинформировала, что ранее задержанный украинский диверсант Василий Сапронов признался в убийстве командира Народной милиции ЛНР Армена Багиряна (позывной «Багги») и офицера МВД ЛНР.

Ранее министр государственной безопасности Леонид Пасечник заявил, что сотрудники МГБ задержали в Луганске диверсантов, подозреваемых в убийствах офицеров Народной милиции и МВД республики и подготовке терактов на критически важных объектах инфраструктуры.

Напомним, по данным МГБ ЛНР, командир 13 батальона территориальной обороны (бтро) Народной милиции ЛНР Багирян погиб от рук членов украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), которые 2 октября 2016 года расстреляли его машину в Славяносербском районе между селами Родаково и Желтое.

В свою очередь, 19 мая спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Лысенко заявил, что «за минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, трое военнослужащих получили ранения».

По его словам, 18 мая ВС ДНР обстреляли жилой сектор села Бердянское (Мариупольское направление). От прямого попадания мин полностью разрушены два жилых дома, еще несколько зданий получили серьезные повреждения.

«Позже враг обстрелял жилой сектор Широкино. Подробности разрушений выясняются. К счастью, в результате обоих обстрелов никто из мирных жителей не пострадал», — заверил Лысенко.

Полковник сообщил, что позиции ВСУ в Красногоровке и Марьинке подверглись обстрелу из легкого и тяжелого вооружения. Вечером основные боевые действия развернулись на участке фронта Павлополь — Широкино.

«Около 2,5 часов «оккупанты» обстреливали несколько передовых позиций украинских войск из пушек и минометов, выпустив при этом около 60 мин и снарядов. В конце суток враг вернулся к привычной тактике провокационных обстрелов, преимущественно из легкого вооружения», — рассказал Лысенко.

Он сообщил, что на Луганском направлении боевые действия перешли в режим низкой интенсивности. Утром ВС ЛНР совершили обстрел украинских позиций в Крымском. Однажды ЛНР применяла миномет.

Лысенко проинформировал, что на Донецком направлении войска ДНР продолжали обстреливать из тяжелого вооружения позиции ВСУ в Авдеевке (выпустили более 80 мин и артиллерийских снарядов). Также минометные обстрелы со стороны ДНР произошли на соседних позициях — в Каменке и «Шахта Бутовка». «Всего за минувшие сутки на Донецком направлении произошло 12 обстрелов», — подытожил Лысенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 мая пресс-служба Министерства угля и энергетики ДНР проинформировала, что сегодня украинские силовики провели массированный артиллерийский обстрел шахты «Бутовская» Государственного предприятия «Макеевуголь».

"Бьют прицельно, есть разрушения… Прямые попадания снарядов Вооруженных сил Украины зафиксированы в крышу административно-бытового комбината шахты, в здании вентиляционного ствола высыпались стекла, многочисленные разрывы слышны на промышленной площадке предприятия. На шахте в момент начала обстрела находилось три работника, они успели уйти в убежище, никто не пострадал. Артиллерийская атака ВСУ продолжается», — сообщили в министерстве.

Напомним, в марте-апреле 2017 года в Минске участники Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе согласовали установление режимов тишины с 1 и 13 апреля. Также стороны договорились отвести вооружения от Станицы Луганской (под контролем ВСУ) и активизировать процесс обмена заложниками. В конце апреля на Украину из ДНР и ЛНР выехали матери бойцов для проведения верификации заложников. По состоянию на 19 мая ДНР, в отличие от Украины, так и не завершила процесс верификации.