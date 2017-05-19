Сочи, Краснодарский край, 19 мая, 2017, 22:13 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин с членами Совета безопасности РФ обсудили новые удары США по территории Сирии, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Совещание Владимира Путина с постоянными членами Совета Безопасности

Обсуждалась ситуация в Сирии с акцентом на очередном ударе американских военных по сирийской территории и отрядам проправительственных сил, ведущим борьбу против террористов «ИГ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Президент и члены Совбеза России отметили, что эти действия являются нелегитимными и заметно осложняют процесс деэскалации и внутрисирийского урегулирования в целом, сообщил Дмитрий Песков.

Незадолго до этого представители коалиции, возглавляемой США, подтвердили факт нанесения удара по колонне проправительственных военных формирований в Сирии.

Представители Пентагона заявили, что удары по сирийской территории не будут повторяться, если не будет наблюдаться угроза американским силам на территории Сирии.

Напомним, военные США и возглавляемой ими коалиции находятся на территории Сирии без разрешения законного сирийского правительства и без санкции ООН.