Путин и Совбез РФ обсудили новый удар США по территории Сирии
Сочи, Краснодарский край, 19 мая, 2017, 22:13 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин с членами Совета безопасности РФ обсудили новые удары США по территории Сирии, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Обсуждалась ситуация в Сирии с акцентом на очередном ударе американских военных по сирийской территории и отрядам проправительственных сил, ведущим борьбу против террористов «ИГ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Президент и члены Совбеза России отметили, что эти действия являются нелегитимными и заметно осложняют процесс деэскалации и внутрисирийского урегулирования в целом, сообщил Дмитрий Песков.
Незадолго до этого представители коалиции, возглавляемой США, подтвердили факт нанесения удара по колонне проправительственных военных формирований в Сирии.
Представители Пентагона заявили, что удары по сирийской территории не будут повторяться, если не будет наблюдаться угроза американским силам на территории Сирии.
Напомним, военные США и возглавляемой ими коалиции находятся на территории Сирии без разрешения законного сирийского правительства и без санкции ООН.