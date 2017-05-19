Нью-Йорк, США, 19 мая, 2017, 22:07 — ИА Регнум. Северная Корея не причастна к глобальной кибератаке WannaCry, заявил первый заместитель постоянного представителя КНДР при ООН Ким Ин Рен, 19 мая сообщает Agence France-Presse.

Иван Шилов ИА REGNUM Северная Корея

Читайте также: В КНР обнаружен новый вирус, аналогичный известному WannaCry

«Это смешно… Всякий раз, как мире случается что-то из ряда вон выходящее, Соединенные Штаты и враждебные силы пускаются по проторенной тропе, запуская шумную кампанию против КНДР», — заявил Ким Ин Рен.

Читайте также: Time: Русские хакеры превзошли самих себя

Напомним, 12 мая в результате атаки вируса-вымогателя WannaCry около 300 тыс. компьютеров в 150 странах мира были заблокированы, пользователям было предложено заплатить за расшифровывание данных.

Исследователи из США, России и Израиля указали на сходство вируса WannaCry с кодом, используемым группой хакеров Lazarus, связанной с КНДР.