Оттава, 19 мая, 2017, 22:06 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Украины, лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк заявил, что главная цель его страны — это вступление в военный блок НАТО. Свою позицию Яценюк озвучил в интервью телеканалу CBC сегодня, 19 мая, в ходе рабочего визита в Канаду.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шалтай-Болтай

«Главная цель моей страны — стать членом НАТО. Сегодня украинское войско защищает не только территориальную целостность Украины — мы защищаем границы стран — членов НАТО», — сказал Яценюк.

Он выразил уверенность, что Украина сможет достичь этой цели и станет членом Североатлантического альянса. Яценюк подчеркнул, что украинские власти реалистично оценивают ситуацию и понимают, что вступление в альянс произойдет не сразу.

«Мы очень реалистичны. Это не произойдёт сегодня, или завтра утром, или во время следующего саммита НАТО. Но это точно произойдёт», — сказал бывший премьер-министр.

Кроме того, Яценюк выразил надежду, что украинский вопрос будет поднят на саммите «Большой семерки».

«Я ценю роль Канады и вашего правительства. И опять-таки надеюсь, что ваше правительство поднимет украинский вопрос, и он будет на радарах НАТО и «Большой семёрки», — подчеркнул лидер украинского «Народного фронта».