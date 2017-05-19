Москва, 19 мая, 2017, 21:47 — ИА Регнум. Общее собрание акционеров государственной корпорации «Газпром» может принять решение о лишении вознаграждения за работу в совете директоров «Газпрома» бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. Об этом сегодня, 19 мая, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники в компании.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Улюкаев

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2016 года Улюкаев был взят с поличным при вымогательстве взятки в размере $2 млн у руководства «Роснефти». Улюкаев был задержан и помещен под домашний арест.

Президент Российской Федерации Владимир Путин снял Улюкаева со всех государственных постов после того, как ему были предъявлены обвинения.

Улюкаев затем написал письменный отказ от работы в совете директоров ряда компаний, однако газового холдинга в их числе не было. Кроме того, «Газпром» заявил, что не получал официального уведомления о возбуждении уголовного дела в отношении Улюкаева.

После снятия со всех государственных постов Улюкаев перешел в ту часть членов совета директоров «Газпрома», которая получает от компании вознаграждение за работу в органе управления.

При этом он не может реально принимать участия в работе совета директоров, поскольку в условиях содержания под домашним арестом имеется ограничение на переписку.

В итоге совет директоров хочет предложить ежегодному собранию акционеров «Газпрома» лишить Улюкаева вознаграждения за работу.