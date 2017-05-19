Казань, 19 мая, 2017, 21:37 — ИА Регнум. В филиале ПАО «Туполев», Казанском авиационном заводе, начали сварку крупногабаритных титановых сегментов конструкции стратегических реактивных бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160, сообщает пресс-служба ПАО «Туполев».

Mil.ru Дальний бомбардировщик Ту-160

По словам представителя предприятия, с этого момента возобновляется производство ракетоносцев Ту-160 для Минобороны России.

Установка электронно-лучевой сварки, используемая для постройки этих самолетов, является самой большой и мощной в мире. Восстановление установки началось в марте 2016 года, а в мае 2017-го на Казанском авиазаводе вновь запущен процесс сварки крупногабаритных элементов из титана, необходимых для постройки реактивных ракетоносцев Ту-160.

Благодаря использованию высокотехнологичного оборудования, восстановленная установка титановой сварки обладает повышенной эффективностью и более высокой надежностью по сравнению с базовой моделью.

Справка ИА REGNUM : Ту-160 — сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с крылом изменяемой стреловидности, созданный в СССР специалистами ОКБ Туполева в 1980-х годах. До сих пор считается самым скоростным, крупным и мощным сверхзвуковым военным самолетом, имеющим наибольшую в мире взлетную массу. Среди пилотов ВВС СССР и ВКС России самолет известен под прозвищем «Белый лебедь».

Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 способен развивать скорость до 2200 км/ч и пролететь без дозаправки 13 950 км.

В отсеках, расположенных внутри фюзеляжа, Ту-160 несет 12 крылатых ракет большой дальности, оснащаемых как ядерными, так и обычными боеголовками.

В составе ВКС России на данный момент имеется 16 сверхзвуковых стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160.