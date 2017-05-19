Амман, 19 мая, 2017, 21:27 — ИА Регнум. Масштаб разрушений в Мосуле «ужасает», стране потребуется помощь инвесторов и международных доноров для восстановления второго по величине города, заявил президент Ирака Фуад Масум, 19 мая сообщает Associated Press.

ВС Ирака

Во время своего визита в Иорданию Масум также заявил, что еще слишком рано говорить о реальном масштабе ущерба и объеме финансовой помощи, необходимой для реконструкции Мосула, однако «разрушения в Мосуле ужасают».

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Также президент Ирака выразил сомнения относительно усилий, предпринимаемых в автономном северном курдском регионе Ирака для проведения референдума о независимости.

Масум отметил, что единый Ирак гораздо сильнее, страна займет влиятельные позиции после поражения «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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Напомним, операция по освобождению Мосула продолжается более шести месяцев, в феврале удалось очистить от боевиков восточную часть города. Бои продолжаются в западном районе города. Военные Ирака заявили, что под контролем правительства находятся около 90% процентов территории западного Мосула, террористы балансируют «на краю гибели».