Чебоксары, 19 мая, 2017, 21:06 — ИА Регнум. В Чувашии сегодня, 19 мая, в рамках Дня детских общественных объединений прошло более 150 мероприятий. Мероприятия состоялись во всех районах и городах республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Cap.ru В Марпосадском районе состоялся праздник школьного союза «Танташлах» («Содружество»), в рамках которого пятиклассников приняли в детское объединение «Вперед идущие»

В муниципалитетах прошли классные часы, акции, спортивные состязания, викторины, фестивали детских общественных объединений, тематические выставки, конкурсы стихов, песен, сочинений и фотографий, уроки мужества, просмотры патриотических фильмов. Также состоялся финал республиканского конкурса «Моя инициатива», где было представлено 15 работ из 15 муниципалитетов. Массовые мероприятия прошли в Батыревском районе, где состоялся слет детских общественных объединений, танцевальный флешмоб, фестиваль воздушных змеев, серия мастер-классов. Кроме того, в течение недели в муниципалитетах проходят трудовые акции, приуроченные к Дню детских общественных объединений. К примеру, в Алатырском, Красночетайском, Яльчикском, Порецком, Вурнарском и Шумерлинском районах возрождают движение «тимуровцев», проводя акции «Ветеран живёт рядом», «Эстафета добрых дел» и «Тимур и его команда», также инициируя массовые мероприятия по посадке деревьев.

По данным Минобразования Чувашии, в республике создана «многоступенчатая система развития потенциала детских объединений». Основные формы детского движения — школьные союзы, общественные организации, отряды юных инспекторов движения, отряды юных пожарных, туристские объединения, отряды юных краеведов, школьные лесничества, объединения юных экологов. Всего в настоящее время в регионе работают более 2,6 тыс. детских объединений, в том числе 404 объединения ученического самоуправления, 38 отрядов юных космонавтов, 112 отрядов юных экологов, 30 школьных лесничеств, 83 отряда юных краеведов, 291 отряд юных инспекторов движения, 288 дружин юных пожарных. Их деятельностью охвачено более 90,6 тыс. школьников.

Ежегодно проводится мероприятия, направленные на формирование лидерского потенциала, в том числе школы актива и ученического самоуправления, лагеря активистов детских общественных организаций и объединений «Лидер», инструктивно-методические семинары и мастер-классы. Стало традицией проведение республиканского конкурса лидеров детских общественных объединений «Моя инициатива», победители которых удостаивались премии президента РФ, а также конкурсов юных краеведов и экологов, военно-патриотических клубов, клубов по месту жительства, инновационных, экспериментальных проектов работы с детьми и молодежью.