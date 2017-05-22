Москва, 22 мая, 2017, 04:32 — ИА Регнум. Площадь Свердлова, подвергнутая десоветизации в 1990 году, названа так в честь замечательного деятеля русской революции 1917 года и последующего государственного строительства СССР Якова Михайловича Свердлова. Свердлов волею исторических судеб оказался одним из наиболее оболганных в «лихие 90-е» деятелей русской истории.

Николай Иванов ИА REGNUM Н. Я. Данько. Изображение танцев народов СССР. Грузия. Станция метро «Театральная»

Традиционно самые оголтелые обвинители именно ему приписывают распоряжение о расстреле бывшего русского императора гражданина Романова Николая Александровича, что не соответствует действительности. Если же говорить об убранстве станции «Театральная», то никакого зловещего подтекста не сможет здесь обнаружить даже самый заядлый конспиролог.

Разве что настенные украшения, изображающие народные танцы различных республик Советского Союза, выполнены не в античной или древневосточной «строевой» торжественной манере, а скорее в новоевропейской, мирной и развлекательной. В целом же станция метро «Театральная» является объектом культурного наследия, последним произведением прекрасного советского архитектора Ивана Александровича Фомина.

Подробнее читайте в статье: Подземный дворец коммунизма: Станция «Театральная»

Рекомендуем также посмотреть фотогалерею к статье: https://regnum.ru/gallery/album/2274078.html

Читайте полный цикл статей Николая Иванова, посвященных Московскому метрополитену.