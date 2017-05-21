Тотальное объяснение мотоцикла. Теперь все понятно
Москва, 21 мая, 2017, 09:25 — ИА Регнум. Экономический кризис не только вреден, снижая потребление иногда до уровня предельно необходимого, а иногда и переходя всякие разумные пределы. Экономический кризис может оказаться и полезным, так как позволяет? исходя из падения спроса, отделить разного рода игрушки, предназначенные для развлечения граждан, от вещей серьезных, не купить которые означает серьезный провал.
Исходя из этой логики, мотоцикл в современной России — это игрушка, подверженная всем колебаниям покупательной способности. Да и просто моды. Опять же русская зима вносит в саму возможность использования мотоцикла некоторые коррективы.
Вечна и повсеместна ли эта ситуация, или ее ожидают какие-то изменения в связи с глобальным потеплением, читайте в статье: Почему Россия никогда не станет мотодержавой
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