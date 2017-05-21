Москва, 21 мая, 2017, 09:25 — ИА Регнум. Экономический кризис не только вреден, снижая потребление иногда до уровня предельно необходимого, а иногда и переходя всякие разумные пределы. Экономический кризис может оказаться и полезным, так как позволяет? исходя из падения спроса, отделить разного рода игрушки, предназначенные для развлечения граждан, от вещей серьезных, не купить которые означает серьезный провал.

SplitShire Мотоциклист

Исходя из этой логики, мотоцикл в современной России — это игрушка, подверженная всем колебаниям покупательной способности. Да и просто моды. Опять же русская зима вносит в саму возможность использования мотоцикла некоторые коррективы.

Вечна и повсеместна ли эта ситуация, или ее ожидают какие-то изменения в связи с глобальным потеплением, читайте в статье: Почему Россия никогда не станет мотодержавой

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