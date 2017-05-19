Лондон, 19 мая, 2017, 20:58 — ИА Регнум. «WikiLeaks продолжит публиковать документы», — сказал Ассанж.

Espen Moe Джулиан Ассанж

Он также заявил, что не оставляет надежду на конструктивный диалог с британскими властями и Министерством юстиции США. Также Ассанж хотел бы выяснить статус своего дела с точки зрения британской юстиции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня стало известно, что шведская прокуратура прекратила следствие в отношении Ассанжа по делу об изнасиловании и рекомендовала суду отменить ранее выданный ордер на его арест.

При этом Скотленд-Ярд заявил, что в том случае, если Ассанж покинет посольство Эквадора, он будет немедленно арестован, так как выданный Вестминстерским магистратским судом ордер еще действителен.