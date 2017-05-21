Киев, 21 мая, 2017, 10:29 — ИА Регнум. К какой «экономии» приводят Украину закупки российского газа по реверсным поставкам, догадаться нетрудно. Сочетание неутешительных перспектив по стоимости энергоносителей и катастрофическое падение платежеспособности населения приводят в замкнутый круг, затягивающий все большие зоны украинской энергетики.

Иван Шилов REGNUM Обзор энергетики

Увеличивается число котельных, остановленных за долги. На этом фоне попытка нарастить запас российского газа в своих газохранилищах, предпринимаемая Киевом, выглядит вполне адекватной — лучшей конъюнктуры рынка ждать не приходится. «Героем» борьбы за живучесть можно смело назвать компанию «ДТЭК-Энерго», принадлежащую Ринату Ахметову.

Невзирая на запрет торговли с «агрессором», эта компания поставила на Украину около 22 тысяч тонн угля из Ростовской области. Чтобы обойти хотя бы железнодорожное снабжение, предполагающее провоз угля по территории Донбасса, украинские логисты рекомендуют снабжать последнюю работающую антрацитовую ТЭС посредством доставки автотранспортом. План всем бы хорош, вот только где взять дополнительные несколько сот грузовиков и средства на ремонт дорог, предусмотренные в этом предложении, остается непонятным.

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