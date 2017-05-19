Жуков, Калужская область, 19 мая, 2017, 20:45 — ИА Регнум. В селе Высокиничи Жуковского района торжественно открыли первый в калужском регионе памятник барду Булату Окуджаве. Монумент установили у здания местной школы, заявил 19 мая корреспонденту ИА REGNUM уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Зельников.

Фото предоставлено Юрием Зельниковым специально для ИА REGNUM Памятник Булату Окуджаве

По словам хорошо знавшего Окуджаву Зельникова, в 1951—1952 годах бард преподавал в школе Высокиничей русский язык и литературу, читал ученикам свои стихи.

В апреле 2017 года в школе открыли первый в области музей Булата Окуджавы. Здесь представлены его личные вещи: книги, ручки, которыми он писал свои стихи, подсвечник и даже последняя пачка сигарет. Эти вещи в дар музею передала вдова барда Ольга Окуджава. Она также приняла участие в церемонии открытия памятника.

«Инициатива создания первого в области музея Булата Окуджавы и установку его памятника принадлежит директору Высокиничской школы Сергею Безрукову. Автор памятника — скульптор из Обнинска Сергей Лопухов. Памятник Булату Окуджаве воздвигли на частные пожертвования. Символично, что в момент открытия памятника Окуджаве на крышу сельской школы приземлилась пара аистов», — подчеркнул калужский омбудсмен Зельников.

Напомним, на педагогическую работу в школы калужских сел Шамордино и Высокиничи Булата Окуджаву направили по окончании Тбилисского государственного университета.

Также с февраля 1952 до конца 1953 года Окуджава работал учителем русского языка и литературы в калужской школе №5. Впечатления этого периода жизни позже легли в основу его рассказов.

Булат Окуджава несколько раз приезжал в калужскую школу, был на юбилеях, передал в дар школьному музею книги, грампластинки с записью своих песен. В честь 80-летия поэта в школе №5 города Калуги открыли барельеф Окуджавы.

В годы своего пребывания в Калуге Булат Окуджава активно сотрудничал с местной газетой «Молодой ленинец», а в 1956 году выпустил свой первый сборник «Лирика».