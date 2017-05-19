Махачкала, 19 мая, 2017, 20:40 — ИА Регнум. В Дагестане найдено самодельное взрывное устройство мощностью до 10 кг в тротиловом эквиваленте. СВУ — это не единственное, что было обнаружено в ходе осмотра места боестолкновения с боевиками, ликвидированными сегодня, 19 мая, в селении Карамахи Буйнакского района.

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По данным информационного центра Национального антитеррористического комитета, в частном доме также был найден целый арсенал вооружения, в том числе гранатомет, пулемет, автоматы, пистолет, гранаты, компоненты для изготовления взрывных устройств.

В логове бандитов, принадлежащем 36-летнему жителю села Карамахи, также обнаружили атрибутику террористической организации, которая запрещена на территории России, и снаряжение для длительного пребывания в горно-лесистой местности.

В настоящее время следственные действия по факту незаконного оборота оружия, взрывчатых веществ, незаконного изготовления взрывных устройств и посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа продолжаются. Следственный комитет по региону возбудил уголовное дело по данному факту.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 19 мая, в селении Карамахи были ликвидированы боевики из так называемой кадарской бандгруппы. Четверо бандитов были заблокированы в одном из домовладений. На предложение сдаться они ответили огнем и были уничтожены. Среди бандитов находился лидер кадарской бандгруппы.