Художник, которого раздражала глупость
Бельгия, 26 мая, 2017, 05:58 — ИА Регнум. Питер Брейгель — человек, который стал одним из самых известных и необычных художников своего времени и последующих эпох. О жизни и творчестве этого во многом эпатажного живописца рассказывает постоянный автор ИА REGNUM Елена Ханенкова.
Он не был романтичным художником, изображавшим влюбленные пары, и певцом людской красоты. Если кого и воспевал Брейгель в своих работах, так это природу, в особенности горы, в которые он был влюблен со времени своей учебы в Италии. Человеку же на его полотнах доставалась куда менее завидная роль некрасивого, ленивого и тупого существа (за редкими исключениями — например, Богоматери, написанной им с его будущей жены).
Впрочем, само время тому способствовало: Брейгелю довелось жить во время господства испанских захватчиков. Даже многие свои работы он перед смертью потребовал от жены сжечь, чтобы не провоцировать инквизицию.
Многие изображения, выходившие из-под его кисти, отзывались у современников мгновенным узнаванием: они безошибочно угадывали в них знакомые пословицы и смеялись над их юмором, нашему современнику непонятным. И хотя человечество как таковое не вдохновляло Брейгеля, насмехался в своих работал он не над самим человеком, а над его пороками. И глупость его раздражала особенно.
Прочитать статью и посмотреть галерею работ Брейгеля можно здесь: Самый известный и горький шутник
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