Бельгия, 26 мая, 2017, 05:58 — ИА Регнум. Питер Брейгель — человек, который стал одним из самых известных и необычных художников своего времени и последующих эпох. О жизни и творчестве этого во многом эпатажного живописца рассказывает постоянный автор ИА REGNUM Елена Ханенкова.

Доминик Лампсоний. Портрет Питера Брейгеля Старшего. 1572

Питер Брейгель Старший. Падение мятежных ангелов. 1562

Он не был романтичным художником, изображавшим влюбленные пары, и певцом людской красоты. Если кого и воспевал Брейгель в своих работах, так это природу, в особенности горы, в которые он был влюблен со времени своей учебы в Италии. Человеку же на его полотнах доставалась куда менее завидная роль некрасивого, ленивого и тупого существа (за редкими исключениями — например, Богоматери, написанной им с его будущей жены).

Впрочем, само время тому способствовало: Брейгелю довелось жить во время господства испанских захватчиков. Даже многие свои работы он перед смертью потребовал от жены сжечь, чтобы не провоцировать инквизицию.

Питер Брейгель Старший. Страна лентяев. 1566

Многие изображения, выходившие из-под его кисти, отзывались у современников мгновенным узнаванием: они безошибочно угадывали в них знакомые пословицы и смеялись над их юмором, нашему современнику непонятным. И хотя человечество как таковое не вдохновляло Брейгеля, насмехался в своих работал он не над самим человеком, а над его пороками. И глупость его раздражала особенно.

Прочитать статью и посмотреть галерею работ Брейгеля можно здесь: Самый известный и горький шутник

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