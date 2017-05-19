Тбилиси, 19 мая, 2017, 20:36 — ИА Регнум. Специальный представитель Евросоюза в вопросах кризиса на Южном Кавказе и в Грузии Герберт Зальбер 19 мая встретился с заместителем министра иностранных дел Грузии Давидом Дондуа и обсудил с ним то свое заявление, которое несколько дней назад вызвало возмущение всего политического спектра Грузии.

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Как заявил журналистам после встречи Давид Дондуа, он выразил Герберту Зальберу позицию министерства и правительства Грузии относительно встреч и высказываний спецпредставителя ЕС. Кроме того, на встрече были рассмотрены итоги визита Герберта Зальбера в Сухум и Цхинвал, где он побывал до приезда в Тбилиси.

«Мы говорили о том, что он увидел в этих регионах, об том, что последовало за его встречей в Цхинвале», — пояснил Дондуа.

Сам Зальбер заверил грузинских журналистов, что он как представитель Евросоюза поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии и не признает тот формат, в котором прошли выборы в Южной Осетии.

«Евросоюз полностью поддерживает территориальную целостность Грузии. Это очень четкий и ясный принцип, и я как представитель Евросоюза на Южном Кавказе поддерживаю этот принцип. Что касается выборов в сепаратистском регионе Грузии, в Южной Осетии, Евросоюз однозначно заявил, что не признает формат, в котором были проведены эти выборы. Я тоже поддерживаю эту позицию», — пояснил Герберт Зальбер.

Как сообщалось ранее, спецпредставитель ЕС в вопросах кризиса на Южном Кавказе и в Грузии Герберт Зальбер встретился с президентом Южной Осетии и поздравил Анатолия Бибилова с победой на выборах и избранием на эту должность. На этот факт отреагировал МИД Грузии, который вызвал на беседу руководителя представительства ЕС в Грузии Яноша Хермана и выразил ему позицию официального Тбилиси в связи с высказываниями Зальбера. В Грузии прозвучали требования отзыва спецпредставителя ЕС и объявления его персоной нон-грата.