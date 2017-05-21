Нюрнберг, Германия, 21 мая, 2017, 07:09 — ИА Регнум. Альбрехт Дюрер — выдающийся немецкий художник. При жизни он заслужил себе настолько добрую славу, что его можно было бы поставить в пример всем немцам: про него вообще не говорили плохо. И, право же, его творческие достижения лучше всего отражает надпись на его надгробии: «Здесь похоронено все, что было смертного в Альбрехте Дюрере». О жизни и творческих достижениях этого человека рассказывает постоянный автор ИА REGNUM Елена Ханенкова.

Альбрехт Дюрер. Голова старика. 1516

Будучи не только художником, но и теоретиком искусства, механиком, архитектором, математиком и теоретиком фортификации, Дюрер являл собой живой образ человека эпохи Возрождения — всесторонне развитого, наделенного различными талантами, способно достичь высоты во всем, за что он берется. А начинал он еще ребенком, оставив ювелирную мастерскую отца, затем путешествуя по Германии, а потом и учась в Италии. Эта поездка изменилf все его тогдашнее отношение к живописи: мастерство итальянцев шокировало его, в сравнении с ними немецкие художники казались дикарями от искусства.

И тем не менее после обучения в Италии, он вернулся в родной Нюрнберг. Его ксилографическая мастерская пользовалась успехом: цикл гравюр «Апокалипсис» снискал огромную популярность по всей Европе. Когда же через 10 лет Дюрер снова приехал в Италию, он уже смог (а точнее, финансовые обстоятельства не оставили ему иного выхода) составить конкуренцию этим отточенным мастерам. Его «Праздник четок» стал триумфом всей немецкой живописи, получившей с этой картиной пропуск в эпоху Возрождения.

Узнайте больше здесь: Пример для немцев на все времена

Читайте другие статьи Елены Ханенковой.