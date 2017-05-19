Полиция Таиланда изъяла 100 килограммов метамфетамина
Бангкок, 19 мая, 2017, 20:35 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Таиланда арестовали наркокурьера и изъяли 100 килограмм кристаллического метамфетамина в южном районе страны, 19 мая сообщает Bangkok Post.
Полиция задержала 47-летнего Ханчита Сиесука в южной провинции Сонгкхла, заявил представитель полиции генерал Сакхон Тхонгмуни.
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Наркотики находились в автомобиле Toyota Fortuner. Предварительное расследование показало, что партия метамфетамина была доставлена с севера страны.
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Напомним, 16 мая полиция Таиланда обнаружила в бетономешалке 2 млн. 200 тыс. таблеток метамфетамина. Автомобиль направлялся из северной провинции Чиангмай в провинцию Сонгкхла.