Тирасполь, 19 мая, 2017, 20:20 — ИА Регнум. Украина запретила с 20 мая транзит через свою территорию продовольственных грузов, направляющихся в Приднестровье. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе президента ПМР, о решении Киева было объявлено на экстренном заседании Совета безопасности Приднестровья, созванном президентом ПМР Вадимом Красносельским.

Serhio Приднестровье

Министр сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР Ефимий Коваль сообщил, что накануне в адрес Минсельхоза поступило письмо от Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. В нем сообщается о запрете транзита грузов в Приднестровье через территорию Украины.

Авторы документа ссылаются на распоряжение главного государственного инспектора ветеринарной медицины Украины, датированное 17 мая текущего года, которым определено, что с 20 мая пропуск подконтрольных грузов в режиме транзита через территорию Украины, которые направляются в Приднестровье, будет осуществляться только при условии согласования с Национальным агентством по безопасности пищевых продуктов Молдавии.

Инициатором запрета, как сообщается в письме, выступило Главное управление контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономики СБУ. По мнению украинских контрразведчиков, такое решение должно способствовать «локализации угроз национальной безопасности».

Предыдущие согласования транзита по территории Украины в приднестровском направлении признаны недействительными.

Коваль сообщил на заседании, что «только за 2017 год подано 83 заявки на 293 машины, и перевезено в Приднестровье более 6 тысяч тонн грузов, которые поступают в республику через украинский порт из 29 стран мира».

Учитывая внешнюю продовольственную зависимость Приднестровья, глава Минсельхоза крайне негативно оценил складывающуюся ситуацию, отметив, что «решение Украины отрицательно скажется на продовольственном обеспечении республики».

«С учетом нашей зависимости от внешних производителей продовольствия проблема очень серьезная», — отметил министр. По его словам, запрет может коснуться не только товаров, которые поступают через территорию Украины транзитом, но и собственно украинских пищевых товаров, произведенных на её территории.

ИА REGNUM напоминает, что молдавско-украинская экономическая блокада Приднестровья действует с 2006 года. В 2014—2016 гг. Кишинев и Киев последовательно усиливали давление и блокадные санкции, заблокировав поставки в ПМР грузов по железной дороге.

А до конца 2017 года Молдавия и Украина намерены окончательно замкнуть кольцо блокады, установив совместный контроль по всему участку приднестровско-украинской границы на территории Украины. Первый совместный пост «Кучурган — Первомайское» планируется открыть уже до конца мая.

Создание совместных молдавско-украинских пограничных пунктов на приднестровско-украинской границе (на территории Украины) нарушает законодательство самой Украины, а также означает введение полной пограничной блокады Приднестровской Молдавской Республики и полного контроля над всеми потоками людей и товаров через ПМР со стороны Молдавии в нарушение ранее достигнутых договоренностей.

По подсчетам приднестровских властей, это нанесет прямой ущерб экономике ПМР в размере около $40 млн, а также оставит без работы и средств к существованию около 10% населения республики.