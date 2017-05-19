Ижевск, 19 мая, 2017, 19:47 — ИА Регнум. «Да, я готов участвовать в выборах главы Удмуртской Республики. (…) Если коллеги на Политсовете примут такое решение, я готов сотрудничать в этом вопросе с Партией «Единая Россия», — сказал Бречалов. Врио главы подчеркнул, что взаимодействие с «Единой Россией» в вопросе выборов главы для него является приоритетом.

Udmurt.ru Александр Бречалов

По словам Неверова, врио главы Удмуртии дал согласие возглавить партийный список на выборах депутатов Государственного совета республики. «Список будут возглавлять три человека. Эти три человека будут определены на партийной конференции. Во главе этого списка мы попросили встать Александра Владимировича (Бречалова)», — отметил Неверов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Александр Бречалов назначен врио главы Удмуртии 4 апреля — в день задержания предыдущего руководителя республики Александра Соловьева. Президент РФ Владимир Путин отправил его в отставку в связи с утратой доверия. Соловьеву предъявлено обвинение в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, в особо крупном размере»). Он находится в СИЗО до 4 июня.

Напомним, выборы главы Удмуртии и депутатов Государственного совета региона состоятся в единый день голосования в сентябре 2017 года. «Единая Россия» определит кандидата для участия в выборах на пост главы республики тайным голосованием 4 июля в рамках региональной партийной конференции. Официально дату выборов утвердят на сессии Государственного совета республики.