Москва, 19 мая, 2017, 19:38 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил почетной грамотой певца Николая Расторгуева, а также генерального директора телеканала «Муз-ТВ» Армана Давлетярова. Соответствующее распоряжение президента опубликовано сегодня, 19 мая, на официальном интернет-портале правовой информации.

Анастасия Федоренко Николай Расторгуев

В документе сказано, что Расторгуев и Давлетяров награждаются «за заслуги в развитии культуры, большой вклад в подготовку и проведение важных творческих и гуманитарных мероприятий».

Кроме того, в распоряжении сказано, что почетной грамотой также награжден член совета благотворительного фонда «Федерация» Сергей Бунин.

Помимо прочего, российский лидер объявил благодарность вице-президенту компании «Лукойл» Леониду Федуну.