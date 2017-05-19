Оползень заблокировал 13 тысяч паломников в индийском храме
Нью-Дели, 19 мая, 2017, 19:31 — ИА Регнум. Оползень заблокировал дорогу к индуистскому храму на севере Индии, где собрались около 13 тыс. индийских паломников, 19 мая сообщает Associated Press.
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Проливные дожди вызвали оползень в горном районе штата Уттаракханд, дороги к храму Бадринатха заблокированы, заявил пресс-секретарь правительства штата Уттаракханд Амит Чандола.
Власти доставили в храм пищу и воду для паломников. Ожидается, что движение транспорта удастся восстановить в эти выходные.
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Напомним, в результате наводнений и оползней, вызванных муссонными дождями, в штате Уттаракханд в 2013 году погибли более 1 тысячи человек, тысячи зданий были разрушены.