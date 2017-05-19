Вашингтон, 19 мая, 2017, 19:30 — ИА Регнум. Государственный департамент США не разрешил передать представителям СМИ документы служебной переписки главы ведомства Рекса Тиллерсона, которую он вёл, будучи главой компании ExxonMobil, сообщает CNN.

Nato.int Рекс Тиллерсон

По сообщениям телеканала, ранее CNN в рамках закона о защите информации попросил у Госдепартамента предоставить для публикации документы по переговорам Рекса Тиллерсона, касающихся отношений с Россией.

Телеканал уточнил, что особенный интерес могут представлять документы переписки, которую нынешний глава Госдепа вел по вопросам России, занимая пост главы нефтяной компании ExxonMobil.

Реакцией внешнеполитического ведомства США стал отказ в предоставлении таких документов.

В официальном письме сообщается, что такое решение было принято после изучения содержания этих документов