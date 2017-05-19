Госдеп не желает передавать СМИ переписку Тиллерсона по вопросам России
Вашингтон, 19 мая, 2017, 19:30 — ИА Регнум. Государственный департамент США не разрешил передать представителям СМИ документы служебной переписки главы ведомства Рекса Тиллерсона, которую он вёл, будучи главой компании ExxonMobil, сообщает CNN.
По сообщениям телеканала, ранее CNN в рамках закона о защите информации попросил у Госдепартамента предоставить для публикации документы по переговорам Рекса Тиллерсона, касающихся отношений с Россией.
Телеканал уточнил, что особенный интерес могут представлять документы переписки, которую нынешний глава Госдепа вел по вопросам России, занимая пост главы нефтяной компании ExxonMobil.
Реакцией внешнеполитического ведомства США стал отказ в предоставлении таких документов.
В официальном письме сообщается, что такое решение было принято после изучения содержания этих документов