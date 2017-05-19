Тамбов, 19 мая, 2017, 18:47 — ИА Регнум. 27 мая под Тамбовом в очередной раз пройдет традиционное масштабное авиашоу, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации.

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О том, как будет проходить долгожданное мероприятие и какие сюрпризы ждут на этот раз зрителей, рассказал представитель организационного комитета Анатолий Сафонов. На авиашоу в этом году будет в два раза больше самолетов. Сначала зрителей будут развлекать авиамоделисты, на поле будет выставлена не только авиационная техника, но и машины других видов войск. Затем состоится парад кадетов — участников фестиваля «Кадетская симфония».

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В открытии праздника примет участие глава региона Александр Никитин. Также в Тамбов приедут почетные гости: командующий Дальней авиацией, герой РФ, генерал-лейтенант Сергей Кобылаш, начальник Липецкого авиацентра генерал-лейтенант Юрий Сушков и другие известные лётчики.

В 10 часов в небе покажутся первые самолеты. Летная программа будет проходить в течение 1 часа 30 минут. Тамбовчане увидят мощные ТУ-22 М3, два «русских медведя» Ту-95, танкер-заправщик Ил-78 и ТУ-160 — самые мощные ракетоносцы в мире. После пролета высокой авиации пройдут самолёты, которые дислоцируются в Тамбове: АН-26, АН-12, ТУ-134. Далее наступит черед «Соколов России» Липецкого авиацентра. На новейших самолетах СУ-30 СМ четверка летчиков в течение получаса будет показывать самые сложные фигуры высшего пилотажа. Завершит праздник большой парад парашютистов.

Авиационный праздник на аэродроме в Летке состоится уже в шестнадцатый раз. Тамбов — один из немногих городов страны, где ежегодно проводят авиашоу подобного масштаба. Тамбовщина заслуженно считается кузницей авиационных кадров, поэтому в министерстве обороны поддерживают идею проведения этого праздника, говорят региональные власти.

Для того, чтобы увидеть выступление пилотов из разных российских регионов, на аэродром в Летке ежегодно съезжаются тысячи зрителей. Авиационный праздник — одно из самых патриотичных мероприятий.

«Это не просто шоу, — говорит Анатолий Сафонов, — это воспитание детей, нашего будущего».

Напомним, ранее президент Владимир Путин отмечал, что патриотизм сегодня является национальной идеей. Губернатор Александр Никитин подчёркивает, что каждый год на авиашоу царит особая атмосфера.

«Здесь уместно только одно чувство — чувство глубокого восхищения. На всем поле царит непередаваемая атмосфера всеобщего единения и радости. Эмоции переполняют, когда видишь огромную машину, которая на скорости несется над головой, но если у штурвала такие асы — ничего не страшно», — говорит он.

Отметим, что праздник посвящен 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 80-летию образования Тамбовской области, Дню города и всемирному Дню защиты детей. Вход на авиашоу свободный. Организаторы сообщают, что оно состоится при любой погоде.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в прошлом году на авиашоу побывали более 35 тысяч человек. Праздник посвятили сразу нескольким событиям — 71-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, Всемирному дню защиты детей и 380-летию Тамбова.