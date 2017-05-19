Ленинградская область, 19 мая, 2017, 19:16 — ИА Регнум. Новый измельчительный комплекс для производства белого электрокорунда на Бокситогорском глиноземном заводе в Ленинградской области запустили сегодня, 19 мая, губернатор региона Александр Дрозденко и руководство объединенной компании РУСАЛ, передает корреспондент ИА REGNUM. Инвестиции в проект составили порядка 80 млн рублей.

All.biz Белый корунд

«Этот продукт (белый корунд — прим.ред.) сегодня востребован и в Ленинградской области (одну пятую часть потребляет Лужский абразивный завод), и он будет востребован и в Америке, и в Европе, и в Азии. Предприятие сегодня имеет хорошие перспективы развития. Сегодня производство составляет 70 тыс. тонн, а задача стоит в ближайшее время выйти на 100 тыс. тонн», — заявил Александр Дрозденко.

Инвестиции в проект составили порядка 80 млн рублей. Новый цех позволит предприятию, на котором работает более тысячи бокситогорцев, улучшить качество и увеличить количество выпускаемой продукции — белого электрокорунда, востребованного при производстве огнеупорных материалов и абразивных изделий.

Глава региона напомнил, что «ещё три года назад были сложные времена и не было уверенности, что удастся сохранить костяк коллектива» предприятия. И очень важно, что компания РУСАЛ смогла сохранить эти рабочие места.

«Завод производит рентабельный продукт. И значит, предприятие не только зарабатывает. Основная заслуга компании РУСАЛ, и технологов, и инженеров, и учёных в том, что предприятие смогло в кратчайшие сроки перейти на новый продукт — белый корунд», — отметил губернатор.

В рамках проекта, длившегося с октября 2015 года по май 2017 года, установлено современное дробильное и обогатительное оборудование для увеличения выпуска корундовой продукции пока до 79 тыс. тонн. В частности, объем производства материалов огнеупорного направления будет увеличен на 6 тыс. тонн, абразивного — на 4 тыс. тонн в год.

«Самое главное, что завод занял нишу и нашел продукт, который будет востребован не только в России, но и в мире. У нас есть планы и по дальнейшей модернизации производства», — заявил генеральный директор РУСАЛа Владислав Соловьев.

По итогам 2016 года объем отгрузки корундовой продукции составил 69 тыс. тонн, что является лучшим показателем за всю историю предприятия. За четыре месяца 2017 года предприятие экспортировало 50% своей продукции.

«Бокситогорский глиноземный завод» (АО «РУСАЛ Бокситогорск») был введен в эксплуатацию в 1938 году. Предприятие находится в 240 км от Петербурга. Производит около 100 наименований корундовой продукции.

РУСАЛ — лидер мировой алюминиевой отрасли. В 2016 году на долю компании приходилось около 6,2% мирового производства алюминия и 6,5% глинозема. В компании работают около 61 тыс. человек. РУСАЛ присутствует в 20 странах мира на пяти континентах. Компания реализует свою продукцию преимущественно на рынках Европы, Северной Америки, Юго-Восточной Азии, в Японии, Китае и Корее.

Добавим, что чистая прибыль компании по итогам первого квартала текущего года увеличилась на 48,4% относительно аналогичного периода прошлого года, достигнув 187 млн рублей.