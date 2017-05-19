Йошкар-Ола, 19 мая, 2017, 19:01 — ИА Регнум. По словам пресс-секретаря суда Дмитрия Гордеева, судья постановила оставить Плотникова в СИЗО еще на 11 суток — до 3 июня 2017 года.

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

Отметим, согласно ст.109 УПК РФ, предельный срок содержания под стражей составляет 18 месяцев. 3 июня с момента задержания Плотникова как раз истекает максимально возможный срок ареста.

По мнению адвоката Плотникова Игоря Комарова, сегодняшнее судебное заседание было бессмысленным и следствие явно затягивается, сообщает «7x7». Следствие не имеет возможности обратиться с новым ходатайством о продлении срока ареста. «Единственное, что может предпринять следствие, — это составить обвинительное заключение в течение сегодняшнего вечера и направить его в прокуратуру. У нее есть 10 суток на то, чтобы изучить это уголовное дело, подписать обвинительное заключение и направить его в городской суд Йошкар-Олы», — сказал представитель защиты. Комаров полагает, что 3 июня Плотников освободится и «будет приходить в суд, защищать свои права и доказывать, что он ни в чем не виноват».

В ходе заседания суда Плотников заявил, что с него сняты обвинения по шести из восьми эпизодов, отмечает издание. Кроме обвинений предпринимателя Александра Туруева, который осужден за организацию подготовки убийства экс-мэра, следствие не смогло получить никаких других доказательств вины Плотникова.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, экс-мэр Йошкар-Олы был задержан 3 декабря 2015 года. В отношении него возбудили уголовное дело по факту получения взятки в крупном размере.

По версии следствия, в июне 2014 года Плотников, являясь председателем комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», получил от предпринимателя Туруева взятку в виде квартиры стоимостью 4 млн рублей за оказание содействия и устранение препятствий при осуществлении коммерческой деятельности.

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Позднее, в конце января 2016 года, было возбуждено уголовное дело по подозрению в незаконной предпринимательской деятельности. Следствие полагает, что с мая 2012 по ноябрь 2015 года Плотников «из корыстных побуждений» через доверенное лицо управлял обществом с ограниченной ответственностью, которое осуществляло предпринимательскую деятельность. Являясь сначала председателем Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Йошкар-Олы, а затем главой администрации, Плотников предоставлял ООО льготы и преимущества, а также покровительствовал в другой форме.

В апреле 2015 года Плотников неожиданно пропал. Через три дня на пресс-конференции мэр пояснил, что сценарий с исчезновением придумали правоохранительные органы. Супруга градоначальника, которая заявила о его пропаже, была в курсе спецоперации. Плотников заявил, что убийство его семьи удалось предотвратить, а исполнители, посредники и заказчики преступления задержаны.

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Предприниматель из Йошкар-Олы Туруев за организацию покушения на экс-мэра города по ч. 1 ст. 30, п.п. «б, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Приготовление к убийству по найму человека в связи с осуществлением им служебной деятельности») получил восемь лет колонии строгого режима. После отбывания наказания в отношении обвиняемого будет действовать режим ограничения свободы сроком на 1 год. Сообщалось, что Туруев планировал отомстить экс-мэру в связи с решением о взыскании с бизнесмена задолженности по арендной плате за использование земельных участков, а также компенсации стоимости самовольно уничтоженных зеленых насаждений на общую сумму около 30 млн рублей. Кроме того, Плотников отказал Туруеву в выдаче разрешений на строительство капитальных объектов.