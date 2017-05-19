Донецк, 19 мая, 2017, 19:08 — ИА Регнум. Отдельные категории жителей подконтрольной ВСУ части Донбасса могут получить материальную, медицинскую или социальную помощь от общественной организации «Фонд Единый Донбасс». Как сообщает 19 мая пресс-служба Совмина ДНР, об этом заявил председатель общественной организации «Фонд Единый Донбасс» Олег Балыкин.

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«В рамках гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса была создана общественная организация «Фонд Единый Донбасс». Фондом было создано положение о комиссии по предоставлению материальной помощи жителям Донбасса, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Также был разработан порядок предоставления материальной помощи», — сказал Балыкин.

Он рассказал, какой пакет документов необходимо собрать для получения помощи.

«Жители Донбасса, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, которые имеют право на получение материальной помощи, в обязательном порядке предоставляют следующие документы: — заявление установленного образца; — копию документа, удостоверяющего личность заявителя; — копию учетной карточки налогоплательщика/идентификационного номера налогоплательщика заявителя и членов его семьи, которые нуждаются в предоставлении материальной помощи (при необходимости)», — подчеркнул Балыкин.

Дополнительно, по категориям граждан, предоставляются копии дополнительных документов. Отмечается, что необходимый перечень документов находится на сайте Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса.

«Размер материальной помощи жителям Донбасса, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, устанавливается комиссией в зависимости от обстоятельств или характера трудной жизненной ситуации. Помощь может быть предоставлена как в виде денежной выплаты, так и в натуральном виде (продукты, медикаменты и др.)», — подытожил Балыкин.

При этом на «горячей линии» фонда корреспонденту ИА REGNUM отказались назвать примерный размер материальной помощи, на которую может рассчитывать заявитель. «На сайте gum-centr.su заполните заявку и укажите характер помощи, в которой нуждаетесь. Все будет решать комиссия», — сказала оператор Екатерина.

Она уточнила, что воспользоваться программой могут не все жители подконтрольной ВСУ части Донбасса, а только социально незащищенные категории граждан. В частности, инвалиды 1 и 2-й групп, матери-одиночки, лица старшие 65 лет и другие. При этом оператор заверила, что программой могут воспользоваться жители ДНР и ЛНР, которые потеряли кормильца в результате войны или ополченцы-инвалиды, не имеющие возможность купить лекарства и оставшиеся без пенсий и соцвыплат.

«Да, ополченцы из ДНР также могут заполнять заявки на сайте для получения необходимой помощи», — рассказала Екатерина.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая глава ЛНР Игорь Плотницкий заявил, что ЛНР не располагает возможностью для выплаты помощи семьям погибших и ветеранам боевых действий, которые воевали против украинских войск.

«К сожалению, пока на законодательном уровне мы только утвердили статус участника боевых действий. Сегодня нет возможности поддерживать их финансово. Как только у республики появятся средства, мы в первую очередь отправим их на поддержку участников боевых действий. Честно говорим, что сегодня мы не в состоянии этого сделать, но мы не говорим, что этого не будет», — сказал Плотницкий.

Напомним, ранее пресс-служба Совмина ДНР информировала, что семьи погибших и ветераны боевых действий могут оформить материальную помощь в размере около 600 руб в месяц. 21 февраля 2017 года депутаты Народного совета ЛНР приняли закон «Об участниках боевых действий в период отражения вооруженной агрессии Украины против Луганской Народной Республики».

«Закон устанавливает правовой статус участников боевых действий и инвалидов боевых действий в период отражения вооруженной агрессии Украины против Луганской Народной Республики в целях создания условий, обеспечивающих им достойную жизнь, активную деятельность, почет и уважение в обществе, а также определяет круг членов семей погибших при защите Отечества, которые имеют право на меры социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами ЛНР», — отметил депутат, председатель комитета по вопросам государственной безопасности и обороны, работы правоохранительных органов и судебной системы, законности, защиты прав и свобод человека и гражданина ЛНР Виталий Морозов.