Москва, 19 мая, 2017, 19:07 — ИА Регнум. Массовый сбой связи «Мегафона» произошел из-за сбоя базы данных, сообщают «Ведомости», ссылаясь на неназванный источник информации, якобы имеющий отношение к техническим службам оператора связи.

Thebluediamondgallery.com База данных

По заявлению источника, от аварии пострадала база данных HLR, содержащая информацию о sim-картах абонентов «Мегафона».

Напомним, массовые проблемы с совершением телефонных звонков и пользованием мобильным интернетом возникли у абонентов оператора в Москве, Нижнем Новгороде и нескольких городах Поволжья.

Причиной этого источник называет аварию части сетевого оборудования, которая затронула хранилище данных оператора.

Сообщается, что сбой произошел в программно-аппаратном комплексе, регистрирующем абонентов сети. Из-за этого базовые станции не смогли найти sim-карты абонентов.

Сроки ликвидации последствий этой аварии не сообщаются.

Как сообщало ИА REGNUM, массовые проблемы со связью отметили абоненты мобильной сети компаний «Мегафон» и Yota на территории Москвы и Московской области.

Сотовый оператор сообщил на своей странице в Twitter, что работает над устранением неполадок.