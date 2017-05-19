Тамбов, 19 мая, 2017, 18:46 — ИА Регнум. С 26 по 30 мая в Тамбовской области будет проходить VII всероссийский фестиваль «Кадетская симфония», сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации. Фестиваль входит в перечень мероприятий патриотической направленности федерального значения.

Kadetsimfonia.68edu.ru Барабанщицы

«Кадетская симфония» стала визитной карточкой города Уварово Тамбовской области и достойным поводом для событийного туризма, подчёркивабт региональные власти. С каждым годом популярность этого яркого праздника растет, расширяется география фестиваля. На седьмую «Кадетскую симфонию» приедут свыше 320 участников — это 24 кадетских корпуса со всей страны. Ежегодно к фестивалю присоединяются новые кадетские корпуса. В этом году впервые приедут на Тамбовщину делегации из республики Саха (Якутия), Калмыкии, Ямало-Ненецкого округа, города Североморска Мурманской области.

«Кадетская симфония» будет проходить в течение пяти дней, каждый из которых будет очень насыщенным как для ребят, так и для зрителей. Организаторы фестиваля приготовили его участникам, жителям и гостям города немало сюрпризов.

Kadetsimfonia.68edu.ru Торжественная линейка

26 мая в Уварово состоится торжественное открытие фестиваля. Зрителей ждет парад кадетских корпусов в сопровождении Губернаторского духового оркестра, выступление Государственного ансамбля песни и танца «Ивушка». Следующий день, 27 мая, кадеты проведут в Тамбове. Они побывают на традиционном авиашоу. Изюминкой мероприятия станет торжественное шествие кадет.

28 мая — самый фестивальный день, который пройдёт в музее-усадьбе С.В.Рахманинова «Ивановка». Кадеты совершат экскурсию, а затем на состоится выступление делегаций. Впервые в программу включён блок «Сиреневый вальс», когда в вихре танца закружатся пары. Также в Ивановке состоится дружеская встреча по футболу между сборными командами кадет — представителей всех корпусов и командой общественной организации «Ветераны Афганистана и локальных войн».

29 мая кадеты отправятся на территорию усадьбы Героя Отечественной войны 1812 года А.В. Воейкова в село Старая Ольшанка Уваровского района, где традиционно состоится событийное ориентирование, которое в этом году будет посвящено 75-летию окончания битвы под Москвой. Также кадеты попробуют свои силы в захватывающей игре «лазертаг» и представят творческие номера на празднике национальных культур. Яркими моментами дня станут историческая реконструкция от клуба «Серебряная ладья» и показательное выступление военнослужащих спецназа.

На закрытии фестиваля, которое состоится 29 мая, делегации кадетских корпусов представят гала-концерт с лучшими показательными номерами. Кульминацией праздника станет выступление Государственного ансамбля спортивного и бального танца «Цвета радуги». Завершит фестиваль красочный салют.